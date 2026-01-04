Bedri Usta kimdir? Hakkında soruşturma başlatıldı! Bedri Usta gerçek adı ne, aslen nereli?

Bedri Usta kimdir? Bedri Usta gerçek adı ne, aslen nereli? soruları merak konusu oldu. Yüksek fiyat listesi ve yayımladığı sosyal medya videolarıyla tanınan kişi hakkında soruşturma başlatıldı. Soruşturma kararının ardından vatandaşlar detayları öğrenmek için konuyu araştırmaya başladı.

BEDRİ USTA KİMDİR?

Bedri Usta, gerçek adıyla Bedrettin Aydoğdu, Türkiye’nin tanınmış kebap ustası ve restoran işletmecisidir. 1970 yılında Mardin’in Altıyol köyünde doğan Aydoğdu, dokuz çocuklu bir ailenin ferdi olarak çocuk yaşta ailesiyle birlikte Adana’ya göç etti ve kebapçılıkla tanıştı. 7 yaşında kebap satışına başlayan Aydoğdu’nun mesleğe olan ilgisi, onu Türk mutfağının önemli isimlerinden biri haline getirdi.

1992’de kardeşleriyle birlikte “Adana Yüzevler Kebapçısı”nı kurarak profesyonel hayata adım attı. İstanbul’a geldikten sonra İstanbul ve Bodrum başta olmak üzere Türkiye genelinde 12’den fazla şubeye sahip bir kebap markası oluşturdu. Şef olarak tanınmasının yanı sıra “Ustalıkla Pişer Hayat” adlı bir kitap da yazdı.

BEDRİ USTA GERÇEK ADI NE, ASLEN NERELİ?

MasterChef Türkiye’ye konuk şef olarak katılması, geniş kitlelerce tanınmasını daha da artırdı. Mesleki tecrübesi, yöresel lezzetleri tanıtma çalışmaları ve televizyon programlarındaki görünürlüğü sayesinde gastronomi dünyasında dikkat çeken bir isim oldu.

2025’in son aylarında marka ve işletmeleri sosyal medyada yüksek fiyat politikaları ve müşterilerle yaşanan tartışmalar nedeniyle kamuoyunda geniş yer buldu. Özellikle İstanbul’daki bazı şubelerde paylaşılan yüksek hesaplara verilen yanıtlar tartışma yarattı ve tepki çekti. Sosyal medyada yapılan boykot paylaşımları sonrasında Bedri Usta Ticaret Bakanlığı’nın denetimlerine takıldı.

BEDRİ USTA HAKKINDA SORUŞTURMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 'Bedri Usta' isimli restoran hakkında sosyal medya mecralarında yüksek fiyat uygulamalarına ilişkin içeriklerin yayınlanması üzerine resen soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Konuya ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "Cumhuriyet Başsavcılığımızca, sosyal medya mecralarında kamuoyuna yansıyan ve bir vatandaşa ait paylaşımın, 'Senin takipçin az, dur ben paylaşayım da adam gör' şeklindeki ifadelerle yeniden paylaşılması suretiyle yüksek fiyat uygulamalarına ilişkin içeriklerin yayımlandığı iddiaları kapsamında, 'Bedri Usta Kebap' adıyla faaliyet gösteren işletme ile işletme sahibi Bedrettin Aydoğdu hakkında yapılan ihbar ve şikâyetler üzerine resen soruşturma başlatılmıştır" denildi.

Açıklamada, "İddialara konu paylaşımlara ilişkin gerekli kayıt ve tespit işlemleri yapılmış olup, ilgili kurum ve kuruluşlarla ivedilikle yazışmalara başlanmıştır. Soruşturma işlemleri, mevzuat hükümleri çerçevesinde ve titizlikle sürdürülmektedir" ifadelerine yer verildi.