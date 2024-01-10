Behzat Ç. rolüyle hafızlara kazınan Erdal Beşikçioğlu Ankara Etimesgut için CHP’nin adayı oldu
CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) Behzat Ç. karakteriyle akıllara kazınan oyuncu Erdal Beşikçioğlu'nu Ankara Etimesgut belediye başkan adayı gösterme kararı aldı.
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Ankara Etimesgut Belediye Başkan adayı olarak kamuoyunda türk dizi karakteri Behzat Ç. özdeşleşmiş tiyatro ve sinema oyuncusu Erdal Beşikçioğlu'nu gösterme kararı aldı. CHP MYK’den geçen karar 19:00' toplanacak Parti Meclisi'ne sunulacak.
Öte yandan gazeteci Candaş Tolga Işık'a konuşan Beşikçioğlu "CHP'den Etimesgut Belediye Başkan adayıyım" dedi.