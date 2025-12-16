Beinsports binasını oyuncak silahla basmıştı: İstenen ceza belli oldu

İstanbul’da 10 Kasım 2025’de sonradan oyuncak olduğu tespit edilen silahla Beinsports binasına zorla giren ve iddiaya göre spor yorumcusu Güntekin O.’ya yönelik ‘O şahıs buraya gelecek, özür dileyecek, eşime hakaret etti, o gelmeden buradan çıkmam’ diyerek tehdit eden şüpheli Kemal S.’ye yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede Güntekin O. ve Mustafa B. ‘müşteki’ sıfatıyla, Kemal S. ise ‘şüpheli’ sıfatıyla yer aldı.

Oyuncak silahla bina bastı: ‘’Eşime hakaret etti, özür dileyecek’’

Hazırlanan iddianamede şüpheli Kemal S.’nin elinde silaha benzer bir cisim ile binaya zorla acil kısmından giriş yaptığı, ofis masasında oturduğu, elinde bir adet tabanca olduğunun görüldüğü, tabancayı bırakması yönünde defaten telkinlerde bulunulmasına rağmen ‘benim eşim burada çalışır, Güntekin O. isimli şahıs buraya gelecek, özür dileyecek, eşime hakaret etti o gelmeden bırakmam, buradan çıkmam’ şeklinde ısrarlı söylemlerde bulunduğu, polis özel harekat ekiplerinin ilerlediği esnada sakinleşerek eylemine son verdiği ve silahın yapılan incelemesinde oyuncak silah olduğunun tespit edildiği anlatıldı.

Amacının eşini korumak olduğunu söylediği belirtildi

Şüpheli Kemal S.’nin ifadesine yer verilen iddianamede, eşinin iş yerinde yemek siparişi sebebiyle spor yorumcusu Güntekin O. tarafından azarlandığını öğrendiğini, bunun üzerine duruma içerlediğini, ana girişten içeri girdiğini ancak eşinin kendisini içeri almadığını, içeriye zorla girerek güvenlik amirine ‘belimde silah var, çekil önümden’ dediğini, kimseye silah doğrultmadığını, amacının eşini korumak olduğunu söylediği aktarıldı.

‘’İşyerime gelerek silahla tehditlerde bulunan, itibarımı zedeleyen şüpheli Kemal S.’den şikayetçiyim’’

Müşteki Güntekin O. ise ifadesinde, olaydan önceki gün yoğun programı olduğu için yemek siparişi verdiğini, kuryenin kendisini arayarak siparişi getirdiğini söylediğini ve resepsiyona bırakmasını istediğini, saat 17.11'de kuryenin kendisini arayarak güvenlik görevlisinin siparişi almadığını belirttiğini, resepsiyona inerek güvenlik görevlisinin yanına gittiğini ve neden siparişi almadığını sorduğunu, güvenlik görevlisinin kendi görevi olmadığını ve servis elemanın alması gerektiğini söylediğini, kendisinin ise ‘servis elemanına haber vereceksiniz ki servis elemanı gelip alacak’ dediğini, güvenlik görevlisine ‘yemeğimi alarak anca oturun, ne yapıyorsunuz sanki altı üstü bir telefon açacaksınız, servis elemanı gelip alacak’ deyip oradan ayrıldığını söylediği kaydedildi. Ayrıca işyerine gelerek silahla tehditlerde bulunan, itibarını zedeleyen şüpheli Kemal S.’den şikayetçi olduğunu belirttiği ifade edildi.

Öte yandan, diğer müşteki Mustafa B. de şirket avukatı olarak şirketi adına davacı ve şikayetçi olduğunu ifade etti.

12 yıl 3 aya kadar hapis talebi

Hazırlanan iddianamede şüpheli Kemal S.’nin zincirleme şekilde ‘cebir veya tehdit kullanılmak suretiyle iş yeri dokunulmazlığını ihlal etme’ ve ‘silahla tehdit’ suçlarından toplamda 3 yıl 3 aydan 12 yıl 3 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.