Bekir Ağırdır'dan, Muharrem İnce'nin oy oranı için yorum: Seçime yakın gerileyecektir

KONDA Araştırma’nın eski Genel Müdürü Bekir Ağırdır, Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce’nin oy oranıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

T24 programcısı Murat Sabuncu'nun sorularını yanıtlayan Ağırdır, 100 bin imza toplayarak Cumhurbaşkanlığına aday olan ve bu nedenle muhalefetin oylarını böleceği gerekçesiyle eleştirilen Memleket Partisi lideri Muharrem İnce'nin oylarının eriyebileceğine dikkat çekti.

“Şimdi henüz Sinan Oğan ve Muharrem İnce faktörüyle bakıldığı zaman yüzde yüz ‘Birinci turda bitiyor’ demek mümkün değil” yorumunu yapan Ağırdır, önemli faktörün İnce olduğunu belirtti. Ağırdır, Oğan için ise “Sinan Oğan belli bir toplumsal tabanı olan, o taban da hiçbir zaman 30 olmuyor, 40 olmuyor zaten. O anketlerde görünen 1.5-2 puanın bir miktar daha azalması mümkündür ama kabaca bu civarda” dedi.

Bir miktar azalması bekleniyor

Muharrem İnce’yi destekleyenlerin yarıya yakının ilk defa oy kullanacak seçmenler olduğunun altını çizen Ağırdır, “Geleceksiz, çaresiz, Wikipedia'yı, Ekşi Sözlük'ü yasaklayanlara tepki veren, kurulu bütün kurallara itiraz eden, Kemal Bey'i de o kuralların bir unsuru olarak algıladığı için Muharrem İnce'yi var eden bir kitle. Seçime doğru oyların bir miktar daha azalması bekleniyor” ifadelerini kullandı.

Ağırdır, “Muhalefetin kampanyasında bir gelişme olursa, anketlerde de fiilen seçimde de gerileyeceğini bekliyorum. 3'lere 4'lere kadar gerileyecektir” tespitinde bulunarak sözlerine şu görüşü paylaştı:

“İnce - Oğan diye baktığımız zaman, bugün için en azından 7-8 puanlık eksilme, muhalefetin oylarındaki eksilme, seçimin ikinci tura kalma ihtimalini güçlendiriyor. Muhalefetin kampanyası belirleyecek hikâyeyi belirleyecek.

Muharrem İnce'nin bu saatten sonra vazgeçeceğini sanmıyorum. Geçmek istese de geçeceğini sanmıyorum. İktidarın her türlü teşviki, özeni sağlamaya çalışacağını düşünüyorum. Medya desteği çok güçlü olduğu için, suni köpürme hali bilerek abartıldığı için seçime doğru gerileyeceğini bekliyorum.”