Bekir Bozdağ son hali: Bekir Bozdağ neden kilo verdi, hasta mı? AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Bekir Bozdağ geçtiğimiz günlerde uzun süren hastalık sürecinin ardından ilk defa görüntü verdi. TBMM’ye gelerek oturuma katılan Bozdağ’ın zayıflamış hali ise dikkat çeki.

BEKİR BOZDAĞ SON HALİ

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ başkanlığında toplandı. Bozdağ, üç milletvekiline gündem dışı söz verdi.

Uzun bir tedavi sürecinin ardından Meclis’e dönen Bekir Bozdağ’ın son hali görenleri şaşırttı. Tedavi sürecinde ciddi miktarda kilo kaybeden Bozdağ’ın görüntüleri sosyal medyada gündem oldu.

BEKİR BOZDAĞ NEDEN KİLO VERDİ, HASTA MI?

Son günlerde Meclis’teki görüntüleri ile dikkat çeken TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ’ın ciddi kilo kaybı yaşadığı görülüyor. Bir süredir sağlık sorunları sebebiyle tedavi gördüğü bildiriliyor.

Ancak bu kilo kaybının nedenine dair resmi ve detaylı bir açıklama yapılmış değil. Bazı haber kaynaklarına göre “ağır bir hastane tedavisi süreci” geçirdiği ve bu sürecin kilo kaybına sebep olduğu ifade ediliyor.