Bekir Bozdağ’dan Erdoğan’ın yeniden adaylığına ilişkin kritik açıklama

Geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’nde iki önemli görev değişikliği yaşandı. Mustafa Çiftçi İçişleri Bakanlığı görevine, Akın Gürlek ise Adalet Bakanlığı görevine atandı.

Yeni bakanların Meclis’teki yemin töreni sırasında muhalefet sert tepki gösterirken, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde Bekir Bozdağ’ın yönettiği oturumda arbede yaşandı. Bozdağ, daha sonra Adalet ve Kalkınma Partisi Yozgat İl Başkanlığını ziyaret ederek gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Anayasal açıdan mümkün"

Bozdağ, Meclis’in seçimlerin yenilenmesine karar vermesi durumunda Recep Tayyip Erdoğan’ın yeniden aday olmasının anayasal açıdan mümkün olduğunu belirtti. Bozdağ, seçimlerin ikinci dönem tamamlanmadan yenilenmesi halinde Cumhurbaşkanı’nın yeniden aday olmasının anayasal hak olduğunu ifade ederek, bu yetkinin Meclis’in takdirinde olduğunu söyledi.