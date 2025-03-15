Beklenen kavuşma gerçekleşti: Yaren leylek 14. yılında da geldi, Adem Yılmaz'ın kayığına kondu
Beklenen kavuşma gerçekleşti, Adem Yılmaz ile kurduğu dostluk hikayesiyle tanınan Yaren leylek 14'üncü yılında da geldi.
Bursa'nın Karacabey ilçesinde, Uluabat Gölü'nün kıyısındaki kırsal Eskikaraağaç Mahallesi'nin simgesi "Yaren" leylek, 14'üncü yılda da gelerek balıkçı Adem Yılmaz'ın kayığına kondu.
Adem Yılmaz'la kurduğu "dostluk hikayesi" ile tanınan Yaren, göç mevsiminde Avrupa Leylek Köyleri Birliği üyesi Eskikaraağaç'a bu yıl geç ulaştı.
Yaren leyleğin, göl manzaralı yuvasının bulunduğu mahallede balıkçı Yılmaz'ın kayığındaki "geleneksel" pozu, doğa ve yaban hayatı fotoğrafçısı Alper Tüydeş tarafından kayda alındı.