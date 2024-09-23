'Bektaşi devleti kurulacak' açıklamasına Türkiye'den tepki

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'nın ABD gazetesi The New York Times'ın sorularını yanıtlarken, başkent Tiran'da 'Bektaşi Tarikatı Egemen Devleti' olarak adlandırılacak bir oluşum kuracaklarını, bu yapının planlarını yakın gelecekte açıklayacağını ifade etmesi tartışmaya yol açtı.

Türkiye Bektaşilerinin en üst temsil makamı olan Ali Haydar Ercan Dedebaba'nın talimatıyla, Halifebaba Hacı Dursun Gümüşoğlu tarafından yapılan açıklamada, Arnavutluk'taki girişimin başına geçeceği konuşulan Baba Mondi için, "Baba Mondi, dedebabalık sistemine bağlı olmadığı için Bektaşilik yolunun da dışındadır ve yok hükmündedir." ifadeleri kullanıldı.

Ali Haydar Ercan Dedebaba'nın talimatı ile Halifebaba Hacı Dursun Gümüşoğlu tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Arnavutluk'ta bugün itibarıyla uzun zamandır kıpırtılarını hissettiğimiz gizli faaliyetlerden biri medyaya düşmüştür. Habere göre; Arnavutluk devleti sınırları içinde Tiran'da Baba Mondi (Edmond Brahimaj) başkanlığında bir Bektaşi Devleti kurulması için çalışmalar başlamıştır. Öncelikle Arnavutluk'ta ikamet eden Baba Mondi'nin kendisini Dedebaba ilan etmesi, Bektaşilik erkanına göre geçersizdir. Enver Hoca döneminden sonra Arnavutluk'tan Reşat Bardi Baba'ya, Bektaşi camiasının lideri rahmetli Doç. Dr. Bedri Noyan Dedebaba tarafından İzmir'de halifebabalık verilmiş ve kendisi halifebaba olarak Arnavutluk'a gönderilmiştir. O zaman derviş olan Mondi, Reşat Bardi Halifebaba'dan babalık almıştır. Reşat Bardi Halifebaba'nın vefatından sonra kimse halifelik erkanı görmediği için Bektaşi erkanına göre Arnavutluk'ta bırakın dedebabayı, halifebaba bile yoktur. Baba Mondi'nin dedebabalığı bir yana; dedebabalığın bir alt mertebesi olan halifebabalık erkanı dahi kendisine uygulanmamıştır. Bu durum inkar edilmez bir gerçektir. Başka bir söylemle bir yüzbaşının albay olmadan general rütbesi takması kadar abes bir durumla karşı karşıyayız. Yüzyıllardır devam eden geleneğe ve kurala göre dedebabanın Türkiye sınırları içinde ikamet etmesi şarttır. Türkiye'de bu hiyerarşik sistem, tarih boyunca devam ettiği gibi kesintisiz bir şekilde bugün de devam etmektedir. Bugün dedebabalık makamını Ali Haydar Ercan Dedebaba temsil etmektedir. Onun yönetsel alt kurumları ise halifebabalar, dabalar, dervişler, muhipler şeklinde bir hiyerarşiye sahiptir. Dedebaba makamının alacağı kararlar, Bektaşiliğin yönetim kurulu sayılabilecek Halifebabaların onayı ve dedebabanın tasdiki ile hayata geçer. Bu bağlamda Baba Mondi'nin kendisini Dünya Bektaşilerinin lideri olarak iddia etmesi asla kabul edilemez. Bu karar ve 'Bektaşi Devleti' gibi kavramlar Bektaşilik yolunu temsil eden bizler için yok hükmündedir. Yüzyıllardır kendi ülkesine devletine bağlı olan, maddi hiçbir beklentisi olamadan yaşamını sürdüren, gönül bağı ile birbirlerine bağlı bulunan, Bektaşilik inancını sürdüren bizler için Baba Mondi'nin son girişimi hiçbir anlam ifade etmemektedir. Baba Mondi, dedebabalık sistemine bağlı olmadığı için Bektaşilik yolunun da dışındadır ve yok hükmündedir."

"Emperyal devletlerin açtıkları bir tuzaktan ibarettir"

Aleviliğin İslamiyet dışında olduğu iddialarına da yanıt verilen açıklamada, "İkinci konu ise özellikle Avrupa merkezli olarak oluşan Aleviliği ve dolayısıyla Bektaşiliği, İslam dışında gösterme çabalarıdır. Bunun kabulü kesinlikle mümkün değildir. Bu girişim Türkiye'nin gelecekte yeni sorunlara muhatap olmasını beraberinde getirecektir. Çünkü 'Ali'siz Alevilik' olarak adlandırılan bu proje, emperyal devletlerin Alevilik inancı üzerinden menfaat temin edebilmesi için açtıkları bir tuzaktan ibarettir. Baba Mondi'nin sözde Bektaşi Devleti girişimi, bu uzun vadeli hesapların ayak seslerinden başka bir şey değildir. Alevilik, Anadolu ve Balkan coğrafyasında yayılan İslam'ın ahlak ve irfan temelli bir yorumudur. Kuran-ı Kerim kutsal kitabı, Hazret-i Muhammed peygamberi, Hazret-i Ali'yi Şah-ı Velayet yani velilerin ilk halkası olarak kabul eder. Bunun dışındaki iddiaların inançsal, tarihsel veya bilimsel hiçbir dayanağı yoktur. Bu temel inanç kavramları aynı şekilde Bektaşilik için de geçerlidir." denildi.