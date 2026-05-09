Belçika Kraliçesi Mathilde'den 14 yıl sonra Türkiye’ye önemli ziyaret

Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Türkiye-Belçika ilişkilerinin güçlendirilmesi adına Belçika Kraliçesi Mathilde başkanlığında, 10-14 Mayıs 2026 tarihlerinde, Türkiye’ye bir “Ekonomik Misyon” ziyareti gerçekleştirilecek.

Ekonomik Misyon kapsamında Türkiye’yi ziyaret edecek heyette, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Maxime Prévot, dış ticaretten de sorumlu Savunma Bakanı Theo Francken, Brüksel Başkent Bölge Hükümeti Başbakanı Boris Dilliés, Flaman Bölge Hükümeti Başbakanı Matthias Diependaele ve Valon Bölge Hükümeti Başbakan Yardımcısı Pierre-Yves Jeholet ile 428 özel sektör temsilcisi yer alacak.

Ekonomik Misyon ziyareti vesilesiyle,

-Son dönemde ivme kazanan Türkiye-Belçika ilişkilerinin, iş birliği alanlarının da çeşitlendirilmesiyle, daha da güçlendirilmesi yönündeki ortak iradenin ortaya koyulması,

-Türkiye ve Belçika arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin kapsamlı şekilde ele alınması,

-Bu kapsamda, enerji, savunma sanayii, havacılık, lojistik, sağlık ve yaşam bilimleri, bankacılık, teknoloji ve dijitalleşme başta olmak üzere kilit sektörlerde yatırım ve iş fırsatlarının değerlendirilmesi, firma ziyaretleri düzenlenmesi ve ikili görüşmeler ile firmalar arası (B2B) temasların gerçekleştirilmesi,

-Türkiye-Belçika Ekonomi Forumu’nun düzenlenmesi,

-İki ülke özel sektörleri arasındaki anlaşmaların yanı sıra savunma, havacılık ve sosyal güvenlik alanlarında hükümetlerarası anlaşma ve belgelerin imzalanması,

-Belçika’nın ekonomik ve sosyal hayatına önemli katkılarda bulunan ve Belçika toplumunun ayrılmaz bir parçası haline gelen Belçika’daki Türk toplumunun başarılarının vurgulanması öngörülüyor.

Ekonomik Misyon heyetinde yer alan Bakanların Türk mevkidaşlarıyla görüşmeleri; heyetin ayrıca İstanbul ve Ankara’da çeşitli kamu ve özel sektör temsilcileriyle temaslarda bulunması planlanıyor.

Belçika’da 300 bin Türk vatandaşı yaşıyor

Türkiye ve Belçika arasında iyi düzeyde seyreden ilişkiler, bölgesel ve küresel ölçekteki son gelişmelerin de etkisiyle ivme kazanmış olup, son dönemde daha yakın iş birliğini amaçlayan temasların arttığı görülüyor.

Bu çerçevede yapılan görüşmelerde, iki ülke ilişkilerinin geleceğinde önemli rol oynayacak olan ekonomi/ticaret, savunma, enerji ve bağlantısallık gibi pek çok alanda iş birliği fırsatlarının değerlendirilmesi, yeni ortaklıklar tesis edilmesi ve ortak sınamalar karşısında NATO ve AB çerçevesinde iş birliğinin güçlendirilmesi üzerinde duruluyor.

Türkiye-Belçika arasındaki ikili ticaret hacmi 2025 yılında 9,2 milyar Dolar olarak gerçekleşirken (ihracat: 5 milyar Dolar ihracat; İthalat: 4,2 milyar Dolar). 2002-Ocak 2026 döneminde Türkiye’ye yapılan Belçika yatırımı 9,3 milyar Dolar oldu. Aynı dönemde Belçika’ya gerçekleşen Türk yatırımı ise 490 milyon Dolar olarak gerçekleşti.

Belçika’da yaşayan yaklaşık 300 bin Türk vatandaşı, iki ülke arasında önemli bir köprü vazifesi görmekte, Belçika’nın ekonomik ve sosyal hayatına kayda değer katkı yapıyor.

En son 2012’de ziyaret gerçekleşmişti

Belçika’nın yılda iki kez düzenlediği Ekonomik Misyonları, Belçika sisteminde önem taşıyan ve siyasi boyutu güçlü olan ekonomi diplomasisi faaliyetleri olurken, misyon ziyaretlerinde ev sahibi ülke ile ikili ekonomik ilişkilerin kilit sektörlerini merkeze alan birçok etkinlik düzenlenerek, iş birliğinin geliştirilmesi için somut adımlar atılıyor.

Belçika’dan daha önce Türkiye’ye 2012 yılında bir Ekonomik Misyon ziyareti düzenlenmiş olup, söz konusu Misyona Kral Philippe o dönem Veliaht Prens unvanı ile başkanlık etmiş, Kraliçe Mathilde de kendisine Prenses unvanıyla eşlik etmişti.