Belde statüsü kazanan 5 yerleşim yerinde 7 Haziran 2026'da seçim yapılacak
Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 7 Haziran 2026'da belde statüsü kazanan 5 yerleşim yerinde mahalli idareler seçimi yapılacağını açıkladı.
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
YSK'den yapılan açıklamada, kurulun bugünkü toplantısında aldığı kararlar sonucunda, belde statüsü kazanan Tokat'ın Reşadiye ilçesindeki Yolüstü ve Çevrecik, Almus ilçesindeki Bağtaşı, Gümüşhane'nin Merkez ilçesindeki Tekke ve Nevşehir'in Ürgüp ilçesindeki Mustafapaşa'da 7 Haziran 2026'da mahalli idareler seçimi yapılacağı belirtildi.
Gündem