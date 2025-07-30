Belediye Başkanı Bozbey: Bursa'daki yangında 10 bin futbol sahası alanı kaybedildi

Bursa'nın Orhaneli ve Harmancık ilçeleri arasındaki orman yangını 5. gününde kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Orhaneli ilçesine bağlı Yakuplar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda 26 Temmuz'da başlayan ve Harmancık ilçesine doğru ilerleyerek etkili olan yangına, Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerinin müdahalesi devam ediyor.

Yangın bölgesinde, müdahale çalışmalarına ilişkin bilgi veren Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Çamoğlu bölgesinde bir alanda yeniden yangın başladığını, söndürme çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

"Bursa, böyle bir faciayı uzun yıllar görmedi"

Yangın bölgesinin genelinde soğutma çalışmalarının sürdüğünü aktaran Bozbey, "10 bin stadyum, futbol sahası alanı kadar alanı kaybettik" dedi.

Bozbey, Gürsu'da 1370 hektar, Harmancık'ta ise yaklaşık 4 bin 700 hektar civarındaki alanın kaybedildiğini söyledi: "Gürsu'da 1370 hektar alanımızı kaybettik. Harmancık'ta ise yaklaşık 4 bin 700 hektar civarındaki alanımızı kaybetmenin üzüntüsü içerisindeyiz. Bursa böyle bir faciayı uzun yıllar görmedi."

Merkez bölgesinde bir aracın şarampole yuvarlanması sonucu 3 çalışma arkadaşlarını kaybettiklerini anımsatan Bozbey, "Ailelerine sabırlar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun" diye konuştu.