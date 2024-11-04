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Belediye Başkanı Hilmi Şen'i öldüren kişi kuzeni çıktı! İşte ilk ifadesi

Silahlı saldırıda hayatını kaybeden Kırıkkale'de Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen'i öldüren ve 4 kişi yaralayan saldırgan Başkan Şen'in kuzeni çıktı.

Haber Merkezi
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Belediye Başkanı Hilmi Şen'i öldüren kişi kuzeni çıktı! İşte ilk ifadesi
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Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesinde Belediye Başkanı Hilmi Şen ve makam şoförünün öldüğü olayla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Cinayet zanlısının, Belediye Başkanı Şen'i kendisini belediyede işe almadığı için öldürdüğü öğrenildi.

Edinilen bilgilere göre, şüpheli E.Ş., kuzeni olan Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen ile makam şoförü Mikayil Çelikkol (40), Ömer Şengül (42), Koray Kaya (45) ve ismi öğrenilemeyen bir kişiyi silahla yaraladı.

Yaralılar ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi. Yüksek İhtisas Hastanesi'nde tedaviye alınan Başkan Şen ve şoförü Çelikkol, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayda yaralanan 3 kişinin tedavisi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde sürüyor. Şüpheli E.Ş. gözaltına alındı.

Saldırıyı gerçekleştiren kişi kuzeni

Gözaltına alınan E.Ş.'nin kuzeni olan Belediye Başkanı Hilmi Şen'den kendisini belediyede işe almasını istediği ve isteğinin gerçekleşmemesi üzerine olayı gerçekleştirdiği öğrenildi.

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