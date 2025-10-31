  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Belediye Başkanı trafik kazasında yaralandı
Takip Et

Belediye Başkanı trafik kazasında yaralandı

Muş'un Serinova Belde Belediye Başkanı Salih Çakmak, Çorum'da geçirdiği trafik kazasında yaralandı.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Belediye Başkanı trafik kazasında yaralandı
Takip Et

Çakmak (59) yönetimindeki 49 DC 088 plakalı cip, Çorum-Mecitözü kara yolu Mecitözü ilçesi girişinde yoldan çıkarak tarlaya girdi.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Belediye Başkanı trafik kazasında yaralandı - Resim : 1

Yaralanan Çakmak, sağlık ekiplerince Mecitözü Devlet Hastanesi'ne ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Çakmak'ın, Türkiye Enerji Kentleri Birliği Olağan Meclis Toplantısı'na katılmak üzere Çorum'a giderken kaza yaptığı öğrenildi.

Gündem
Bodrum’da CHP'li meclis üyesine rüşvet iddiasıyla gözaltı
Bodrum’da CHP'li meclis üyesine rüşvet iddiasıyla gözaltı
İstanbul'da polis uygulaması: 949 kişi gözaltına alındı
İstanbul'da polis uygulaması: 949 kişi gözaltına alındı
Siirt'te aile içi tartışma kanlı bitti: 2 ölü, 3 yaralı
Aile içi tartışma kanlı bitti: 2 ölü, 3 yaralı
Balıkesir Sındırgı güne 4.2 büyüklüğündeki depremle başladı (Video)
Deprem fırtınası sürüyor: Sındırgı bu sabah da sallandı
İstanbul'da skandal görüntü! Kadını tasma takıp sokaklarda dolaştırdı: Tutuklandılar (Video)
İstanbul'da skandal görüntü! Kadını tasma takıp sokaklarda dolaştırdı: Tutuklandılar (Video)
Demirtaş: Komisyon 4 ismin mezarını ziyaret edip Anıtkabir’e gitseydi ayrışmalar olmazdı
Demirtaş: Komisyon 4 ismin mezarını ziyaret edip Anıtkabir’e gitseydi ayrışmalar olmazdı