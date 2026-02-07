  1. Ekonomim
  Belediye Başkanı'ndan deprem anması töreni için tepki çeken paylaşım: Bugün senin bayramın Osmaniye
Belediye Başkanı'ndan deprem anması töreni için tepki çeken paylaşım: Bugün senin bayramın Osmaniye

Osmaniye Belediye Başkanı İbrahim Çenet’in 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Devlet Bahçeli'nin ziyareti için "Bugün senin bayramın Osmaniye, bayramlıklarını giy de gel" paylaşımı yapmasına sert tepkiler geldi. Çenet, tartışma yaratan paylaşımını sosyal medya hesaplarından kaldırdı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
6 Şubat depremlerinin üçüncü yıl dönümünde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin kente yapacağı ziyaret öncesi Osmaniye Belediye Başkanı İbrahim Çenet’in sosyal medya paylaşımı büyük tepkiye yol açtı.

Çenet yaptığı paylaşımda, "Bugün senin bayramın Osmaniye; bayramlıklarını giy de gel" ifadelerini kullandı. Bu paylaşım, muhalefetin ve kamuoyunun sert tepkisiyle karşılaştı. 

Belediye Başkanı'ndan deprem anması töreni için tepki çeken paylaşım: Bugün senin bayramın Osmaniye - Resim : 1

"Bu gaf değil, düşüncesizlik değil, düpedüz vicdansızlıktır"

Osmaniyeli olan CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya, belediye başkanının bu ifadelerine sert eleştirilerde bulundu.

Kaya yaptığı açıklamada, "6 Şubat’ta 1010 hemşehrisini kaybetmiş bir kentin belediye başkanı, bu tarifsiz acının yıldönümünde, sırf Cumhur İttifakı’nın genel başkanları geliyor diye çıkıp bu ifadeleri kullanabiliyor. Bu gaf değil, düşüncesizlik değil, düpedüz vicdansızlıktır. Bu şehir hâlâ yas tutuyor, hâlâ hesap sorulmasını bekliyor" dedi.

Asu Kaya, şehrin ihtiyacının bayramlık değil; adalet, sorumluluk ve vicdan olduğunu vurgulayarak, acının siyasi propagandaya dönüştürülmesine tepki gösterdi. 

Tepkiler üzerine paylaşımı sildi

Eleştiriler ve vatandaşlardan gelen yoğun tepkilerin ardından Belediye Başkanı İbrahim Çenet, tartışma yaratan paylaşımını sosyal medya hesaplarından kaldırdı.

