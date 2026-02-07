Belediye Başkanı'ndan deprem anması töreni için tepki çeken paylaşım: Bugün senin bayramın Osmaniye
Osmaniye Belediye Başkanı İbrahim Çenet’in 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Devlet Bahçeli'nin ziyareti için "Bugün senin bayramın Osmaniye, bayramlıklarını giy de gel" paylaşımı yapmasına sert tepkiler geldi. Çenet, tartışma yaratan paylaşımını sosyal medya hesaplarından kaldırdı.
6 Şubat depremlerinin üçüncü yıl dönümünde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin kente yapacağı ziyaret öncesi Osmaniye Belediye Başkanı İbrahim Çenet’in sosyal medya paylaşımı büyük tepkiye yol açtı.
Çenet yaptığı paylaşımda, "Bugün senin bayramın Osmaniye; bayramlıklarını giy de gel" ifadelerini kullandı. Bu paylaşım, muhalefetin ve kamuoyunun sert tepkisiyle karşılaştı.
"Bu gaf değil, düşüncesizlik değil, düpedüz vicdansızlıktır"
Osmaniyeli olan CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya, belediye başkanının bu ifadelerine sert eleştirilerde bulundu.
Kaya yaptığı açıklamada, "6 Şubat’ta 1010 hemşehrisini kaybetmiş bir kentin belediye başkanı, bu tarifsiz acının yıldönümünde, sırf Cumhur İttifakı’nın genel başkanları geliyor diye çıkıp bu ifadeleri kullanabiliyor. Bu gaf değil, düşüncesizlik değil, düpedüz vicdansızlıktır. Bu şehir hâlâ yas tutuyor, hâlâ hesap sorulmasını bekliyor" dedi.
Asu Kaya, şehrin ihtiyacının bayramlık değil; adalet, sorumluluk ve vicdan olduğunu vurgulayarak, acının siyasi propagandaya dönüştürülmesine tepki gösterdi.
Bir belediye başkanı düşünün…— Dr.Asu Kaya (@AsuKaya80TBMM) February 6, 2026
6 Şubat’ta 1010 hemşehrisini kaybetmiş bir kentin belediye başkanı.
On binlerce yaralı, yerle bir olmuş bir şehir, hâlâ dinmeyen bir yas…
Enkaz altında “devlet nerede” diye beklerken hayata veda eden insanlar…
Ve bu tarifsiz acının… pic.twitter.com/qGgoabGzZB
Tepkiler üzerine paylaşımı sildi
Eleştiriler ve vatandaşlardan gelen yoğun tepkilerin ardından Belediye Başkanı İbrahim Çenet, tartışma yaratan paylaşımını sosyal medya hesaplarından kaldırdı.