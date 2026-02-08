Belediye başkanının giyimini hedef alan Mehmet Emin Korkmaz gözaltına alındı: İYİ Parti disipline sevk etti

Eskişehir'de AK Parti'li Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş’i giyim kuşamı üzerinden, "Eskişehir/Mihalgazi Belediye Başkanı’na bakın! Bu siyasal İslamcı şalvarlı kadının görevi ilçe yönetmek midir, yoksa ahırında inek sağmak mıdır? Mekanı şaşırmış olacak gariban, AKP’ye de böylesi yakışır" sözleriyle hedef alan Mehmet Emin Korkmaz gözaltına alındı.

Korkmaz'ın daha sonra paylaşım yaptığı X hesabını askıya aldığı görüldü.

Hakkında soruşturma başlatıldı

Başsavcılığın talimatı üzerine, İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan araştırma ve çalışma neticesinde paylaşımı yapan hesap sahibinin İYİ Parti kurucularından Mehmet Emin Korkmaz olduğu tespit edildi.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre "MEKorkmazTR" rumuzlu sosyal medya kullanıcısının, AKP'li Mihalgazi Belediye Başkanı Güneş aleyhine yaptığı paylaşım nedeniyle şüpheli hakkında, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan resen soruşturma başlatıldı.

İYİ Parti'den ihraç kararı

İYİ Parti Genel Sekreteri Osman Ertürk Özel, Mehmet Emin Korkmaz’ın tedbirli olarak kesin ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edildiğini açıkladı.

Özel, sosyal medya hesabındaki paylaşımında şunları kaydetti:

“Kıyafet tercihleri üzerinden insanları aşağılamaya çalışmak ancak aşağılık insanların yapacağı bir edepsizliktir.

Seçme ve seçilme hakkına büyük bir Cumhuriyet kazanımı olarak Atatürk’le birlikte kavuşan Türk kadını, hangi kıyafeti tercih ederse etsin, isterse dünyayı yönetebilir. Görüşümüz ve duruşumuz budur.

Bu hadsiz ifadeleri kullanan şahıs tedbirli olarak kesin ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edilmiştir. Mihalgazi Belediye Başkanı kıymetli Zeynep Güneş’e, maruz kaldığı edepsizlikle ilgili gönülden desteğimizi iletiyoruz.”