Mihalgazi Belediye Başkanı'nın giyimini hedef alan Mehmet Emin Korkmaz tutuklandı

Eskişehir'de Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş hakkında sosyal medya paylaşımı tepki çeken İYİ Partili Mehmet Emin Korkmaz, tutuklandı.

İYİ Parti, Korkmaz hakkında kesin ihraç talebiyle soruşturma başlattı.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, X platformunda "MEKorkmazTR" rumuzlu sosyal medya kullanıcısının, Mihalgazi Belediye Başkanı Güneş aleyhine yaptığı "Bu siyasal İslamcı şalvarlı kadının görevi ilçe yönetmek midir, yoksa ahırında inek sağmak mıdır? Mekanı şaşırmış olacak gariban, AKP’ye de böylesi yakışır. Ne günlere kaldık?" ifadelerini içeren paylaşımı nedeniyle şüpheli hakkında, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan resen soruşturma başlatıldı.

Başsavcılığın talimatı üzerine, İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan araştırma ve çalışma neticesinde paylaşımı yapan hesap sahibinin Mehmet Emin Korkmaz olduğu tespit edildi.

Korkmaz, Erzurum'da gözaltına alındı ve emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Üniversite öğrencisi olduğu öğrenilen Korkmaz adliyedeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından tutuklandı.

Adalet Bakanı gözaltına alındığını duyurmuştu

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da Korkmaz'ın gözaltına alındığını "Bir kadını kılık kıyafeti, inancı ve yaşam tarzı üzerinden hedef alan; onurunu ve kişiliğini aşağılamaya yönelik bu çirkin ve ayrımcı ifadeler asla kabul edilemez. 'Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama' suçundan resen soruşturma başlatılmış, şüpheli gözaltına alınmıştır" ifadeleriyle sosyal medya hesabından duyurdu.

Eskişehir Mihalgazi Belediye Başkanımız Sayın Zeynep Akgün’e yönelik sosyal medyada paylaşılan ve suç teşkil eden ifadelerle ilgili olarak Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, kamu barışına karşı suçlar kapsamında Türk Ceza Kanunu’nun 216. maddesi gereğince “halkı kin ve… — Yılmaz TUNÇ (@yilmaztunc) February 8, 2026

Hakkında soruşturma başlatıldı

İYİ Parti'den ihraç kararı

İYİ Parti Genel Sekreteri Osman Ertürk Özel, Mehmet Emin Korkmaz’ın tedbirli olarak kesin ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edildiğini açıkladı.

Özel, sosyal medya hesabındaki paylaşımında şunları kaydetti:

“Kıyafet tercihleri üzerinden insanları aşağılamaya çalışmak ancak aşağılık insanların yapacağı bir edepsizliktir.

Seçme ve seçilme hakkına büyük bir Cumhuriyet kazanımı olarak Atatürk’le birlikte kavuşan Türk kadını, hangi kıyafeti tercih ederse etsin, isterse dünyayı yönetebilir. Görüşümüz ve duruşumuz budur.

Bu hadsiz ifadeleri kullanan şahıs tedbirli olarak kesin ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edilmiştir. Mihalgazi Belediye Başkanı kıymetli Zeynep Güneş’e, maruz kaldığı edepsizlikle ilgili gönülden desteğimizi iletiyoruz.”