Belediye başkanlarının yetkileri kısıtlanacak

BESTİ KARALAR

AK Parti, yerel yönetimlerin yapısını sil baştan değiştirecek, belediyeler kanununda değişiklik için çalışmalarını sürdürüyor. Belediyenin görev ve sorumlulukları, belediye başkanının yetki ve sorumlulukları il, ilçe ve büyükşehir belediyelerinin görev, yetki, sorumlulukları tek tek sıralanacak. Belediyelerin gelir-gider-harcamalarını denetleyecek yeni mekanizmalar kurulacak. Büyükşehir, il ve ilçe olma kriterleri de değişecek. Mahalle ve köyler de yeniden tanımlanacak. Belediyelerle ilgili valilik ve özel idarelere yeni yetkiler verilecek.

Yerel yönetimlerde mali disiplini güçlendirecek adımları da devreye alarak kamuda şeffaflığı, hesap verebilirliği ve verimliliği daha da pekiştirecek adımların atılması hedeflenen yasa değişikliği ile; büyükşehir, il, ilçe belediye başkanlarının bazı yetkileri sınırlandırılacak, harcamaları sıkı denetim altına alınacak. Belediye harcamalarını denetlemek üzere, ‘denetim komisyonu’ kurulması da planlanıyor.

Belediyeler kendi kaynaklarını oluşturacak

Öte yandan belediyelerin kendi kaynaklarını oluşturmaları sağlanacak, hizmetlerde öncelik sıralaması ve hiyerarşi oluşturulacak. Yapılacak yasal değişiklik ile kentsel dönüşümün hızlandırılması için sistem yeniden düzenlenecek. Kentsel dönüşüm konusunda görev ve sorumluluklarını yerine getirmeyen ya da geciktiren belediyelere cezai ve idari yaptırım uygulanmasının yanı sıra belediyenin yetkilerinin ilgili bakanlığa devredilmesi seçeneği de tartışılıyor.

Belediyelerin imar izni alanındaki yetkilerine sınırlama getirilmesi düşünülüyor. Edinilen bilgilere göre; milletvekilleri, ‘köy’ statüsünün farklı yapıda yeniden değerlendirilmesini önerdi. Milletvekillerinden gelen öneriler arasında, belediye şirketlerinin faaliyet ve harcamalarının sıkı denetim altında olması istenirken, personel giderlerinin, şirket gelirinin belirli bir oranını geçmemesi için kanuna bir hüküm koyulması istendi.