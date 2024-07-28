Belediye borçları nasıl tahsil edilecek? İşte masadaki iki formül

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla harekete geçen Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının başlattığı çalışmaya göre, belediye borçlarının tahsilat süreci iki aşamalı yürütülecek. Bu kapsamda, belediyelere öncelikle, birikmiş borçlarının yeniden yapılandırılması ve taşınmaz devirleri suretiyle ödeme seçeneği sunulacak.

2 aşamalı formül

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, belediyelerin Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) toplam prim borcunun 96 milyar lirayı bulduğunu belirterek borç bildirimleri gönderildiğini açıklamıştı. Prim borçlarının tahsilatına ilişkin 2 aşamalı formül ortaya çıktı. Yeniden yapılandırma, taksitlendirme gibi seçeneklere rağmen, ödeme yapılmıyorsa, icra takipleri başlatılacak ve borçlar haciz yoluyla tahsil edilecek. İsteyen belediye borcunu arazi ile kapatabilecek.

"Yeni borç birikimlerinin önüne geçilecek"

Ekim ayında Meclis açıldığında ise yerel yönetimler için yeni düzenlemeler de yolda. AK Parti kaynakları "Meclis açıldığında gündeme gelecek yeni düzenleme ile yerel yönetimlerin tahakkuk eden vergileri ile sosyal güvenlik primlerinin, idarelere ödenecek vergi gelirleri payından kaynakta kesilmesini istiyoruz. Böylece belediyelerin yeni borç birikimlerinin de önüne geçilmesini hedefliyoruz" dedi.

Yeni dönemde yapılacak düzenleme

Yeni dönemde yapılacak düzenlemede, İl özel idareleri, belediyeler, bu idarelere bağlı kuruluşlar ve bunlara ait tüzel kişilerin gelir (stopaj) vergisi ve katma değer vergisi beyannameleri üzerine tahakkuk eden vergiler ile sosyal güvenlik primlerinin vadesini izleyen ayda bu idarelere ödenecek paydan kesilmesi düşünülüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e emekli maaşları için çağrı yaparak, "Emeklilere faydanız dokunsun istiyorsanız talimat verin, belediyeleriniz Sosyal Güvenlik Kurumu'na olan birikmiş borçlarını ödesin" demişti.

"Şimdilik ne öderiz ne inkar ederiz"

Belediyelerin borcu üzerinden başlayan tartışmada Cumhurbaşkanı Erdoğan, "CHP borcun üzerine yatmaya çalışıyor" demişti. CHP lideri Özel ise Erdoğan'a cevabında, "Belediyelerin 96 milyar borcu var. Şimdilik ne öderiz ne de inkar ederiz. Çünkü bu borcun neredeyse tamamını sizinkiler yaptı" ifadelerini kullanmıştı.