Belediye borçlarının kaynaktan kesilmesi ikinci pakette

Hüseyin GÖKÇE/ANKARA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın partisinin grup toplantısında belediye borçlarının artık kaynağından kesileceğini açıklamasının yankıları sürüyor. Eğer görüşmeleri süren torba teklife bir önerge verilmezse, belediye borçlarının kaynağından kesilmesine ilişkin düzenleme TBMM çalışmalarına yeniden başlayacağı dönemde çıkarılacak vergi paketlerinde yer alacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan belediyelerin bu kapsamda 96 milyar lira borcu olduğunu açıkladı. Gelir İdaresi Başkanlığı’nın hazırladığı taslak çalışmada ise belediyelerin sosyal güvenlik kurumlarına olan borcu 55,5 milyar lira olarak görünüyor. Belediye borçlarının kaynağından kesilebilmesi için iki ayrı mevzuata ihtiyaç var. Hâlen belediyelerin borçlarına karşılık İller Bankası’ndan aktarılan kaynaktan en fazla yüzde 40 oranında kesinti yapılıyor.

Kesinti takip eden ay başlayacak Aynı kanun Cumhurbaşkanına; yapılacak kesinti oranı yanı sıra borçlu kuruluşları ödeme kapasitesine göre gruplandırma yetkisi veriyor. Yapılacak değişiklikle gelir (stopaj) vergisi ve katma değer vergisi beyannameleri üzerine tahakkuk eden vergiler ile sosyal güvenlik primlerinin, vadesini izleyen ayda bu idarelere ödenecek paydan kesilmesi yoluyla tahsil edilmesinin de önü açılacak. AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, NTV’de katıldığı bir programda belediyelerin kamu kurumlarına 100 milyar lira civarında borcu bulunduğunu belirterek, bunun önemli bölümünün işçi ücretlerinden kamu adına yapılan kesintilerin yatırılmamasından kaynaklandığını bildirdi.

Bakan Işıkhan: “Belediyelerin toplam borcu 96 milyar lira”

Öte yandan konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof.Dr. Vedat Işıkhan, SGK’ya en fazla prim borcu bulunan belediyelerin 5’inin CHP’li olduğunu söyledi. Işıkhan, bunları Ankara, İzmir, İstanbul, Adana ve Şişli olarak sıralarken, belediyelerin toplam borcunun 96 milyar lira olduğunu bildirdi.

Maliye’nin bilgi notuna göre borç 55.5 milyar lira

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından torba kanun öncesi yapılan genel taslak çalışmada belediyelerin 37.6 milyar lirası vadesi geçmiş, 17.9 milyar lirası ise yapılandırılmış borçlar olmak üzere toplam 55.5 milyar liralık borcu bulunduğu kaydediliyordu. Bu kapsamda büyükşehir belediyeleri ile bunların su idarelerinin tamamı borçlu olarak görünüyor. Borçlu sayısı ise iktisadi işletmeler dahil toplam 3 bin 436 olarak yer alıyor