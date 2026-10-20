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Belediye devreye girdi: İzmir'in simgesi Hilton Oteli için maliklere mühlet verildi

İzmir Çankaya’da yaklaşık 6 yıldır atıl durumda bulunan, 142 metre yüksekliğindeki eski Hilton Oteli binası için İzmir Büyükşehir Belediyesi harekete geçti. Belediye, 33 katlı tarihi yapının deprem dayanımının güncel teknik veriler doğrultusunda değerlendirilmesi için mülk sahiplerine resmi tebligat gönderdi. Belirlenen süre içinde gerekli adımların atılmaması halinde inceleme belediye tarafından gerçekleştirilecek.

Haber Merkezi
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Belediye devreye girdi: İzmir'in simgesi Hilton Oteli için maliklere mühlet verildi
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Ege Bölgesi'nin deprem kuşağında yer alması ve 1987-1992 yılları arasında inşa edilen 33 katlı Hilton Oteli binasının mevcut durumu nedeniyle İzmir Büyükşehir Belediyesi, mülk sahiplerine 6306 sayılı kanun kapsamında resmi tebligat gönderdi.

1992 yılında hizmete açılan ve 28 yıl boyunca İzmir'in turizm hamlesine öncülük eden 33 katlı otel, hissedarlar arasındaki anlaşmazlıklar ve yenileme sorunları nedeniyle 16 Ekim 2020’de kapılarını kapatmıştı. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin yüzde 23.5 hissesinin bulunduğu dev bina için geçmişte farklı senaryolar gündeme gelmişti.

Maliklere süre verildi

Yeni Asır'ın haberine göre; İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından maliklere gönderilen bildirimde, can ve mal güvenliğine yönelik risk tespitlerinin öncelikle mülk sahiplerinin sorumluluğunda olduğu hatırlatıldı.

Maliklerin verilen süre içinde gerekli teknik incelemeleri başlatmaması halinde, belediyenin inceleme ve test süreçlerini doğrudan kendisinin başlatacağı ve çıkan rapor doğrultusunda binanın durumunun netleştirileceği kaydedildi.

Yetkililer, inceleme talebinin binanın çürük veya güvensiz olduğu anlamına gelmediğini, önleyici tedbir amacı taşıdığını vurguladı.

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