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Belediye otobüsü ile midibüs çarpıştı! Yaralılar var

Malatya'da belediye otobüsüyle yolcu taşıyan midibüsün çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 17 kişi yaralandı.

Haber Merkezi
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Belediye otobüsü ile midibüs çarpıştı! Yaralılar var
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Edinilen bilgiye göre, sürücüleri henüz öğrenilemeyen 44 AED 745 plakalı yolcu taşıyan midibüs ile 44 H 0089 plakalı belediye otobüsü Battalgazi ilçesine bağlı Hanımınçiftliği Mahallesi Malazgirt Sokak'ta çarpıştı.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

Kazada yaralanan 17 kişi, 112 Acil Servis ambulanslarıyla kentteki hastanelere kaldırıldı.

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