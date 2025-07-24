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Belediye soruşturmalarında itirafçı olmuştu! Aziz İhsan Aktaş konkordato ilan etti

CHP'li belediyelere yönelik soruşturmalarda itirafçı olan Aziz İhsan Aktaş, sahip olduğu şirketler için konkordato ilan etti.

Haber Merkezi
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Belediye soruşturmalarında itirafçı olmuştu! Aziz İhsan Aktaş konkordato ilan etti
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Beşiktaş Belediyesi'ne yönelik yapılan operasyonda tutuklandıktan sonra itirafçı olan Aziz İhsan Aktaş, şirketleri için konkordato ilan etti.

Petrol taşımacılığı yapıyordu

Aktaş’ın petrol taşımacılığı yapan şirketi İçkale Taşımacılık için İstanbul Anadolu 1. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından 1 yıllık kesin mühlet verildi.

Haciz işlemleri durduruldu

Şirketin toplam borcunun 2.3 milyar TL olduğu, bu borcun 1.4 milyar TL’sinin bankalara olduğu öğrenildi. Mahkemenin 11 Temmuz’da verdiği karar ile birlikte şirkete yönelik muhtemel haciz işlemleri durdurulmuş oldu.

1.5 milyar TL'lik borcu bulunuyor

Aziz İhsan Aktaş’ın sahibi olduğu bir diğer şirket olan Elif LPG için de İstanbul Anadolu 2. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından 12 Temmuz tarihinde 2 aylık ek süre verildi. Şirketin borcunun 1.5 milyar TL olduğu kaydedildi.

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