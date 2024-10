Belediye ‘Yakın Kart’ uygulamasını devreye aldı! Emekli, ev hanımı, yeni evlenen ve ihtiyaç sahiplerine ödeme yapacak

Takip Et

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ‘Yakın Kart’ uygulamasını tanıttı. Uygulama ile emekliden ev hanımına, engellilerden gazilere pek çok kesime destek ödemeleri yapılacak. Ödemeler en az 1000 TL, en çok 30 bin TL arasında belirlendi.

Yakın kart ile ihtiyaç sahibi kesimlere ödemeler yapılacak

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, seçim öncesinde sözünü verdiği destek paketi uygulamasını açıkladı. Akın, ’Yakın Kart’ uygulaması ile emeklilere, dul ve yetimlere, ev hanımlarına yılda bir kez olmak üzere 20 bin TL; askere gidecek gençlere 5 bin TL, yenidoğan bebeği olanlara ayda 2 bin TL, ihtiyaç sahiplerine ayda bin TL, yeni evlenen gençlere 30 bin TL, Cumhuriyet Bayramı’nda gazilere 5 bin TL, yılbaşında engellilere 5 bin TL yardımda bulunacaklarını duyurdu.

“Kent yoksulluğunu bitirmeye kararlıyız”

Akın, "Ülkemizde yaşanan krizler, gıda krizi, ekonomik krizler büyük bir sorun artık haline geldi. Bunu Balıkesir’in büyük coğrafyasını maksimum düzeyde değerlendirerek, potansiyelini iyi kullanarak o büyük coğrafyasını Türkiye’nin en büyük en geniş illerden biri olma coğrafyasını en üste koyarak kent yoksulluğunu bitirmeye kararlıyız. Bakın yetersiz ve sağlıksız barınma koşullarına, işsizliğe sebep olurken, eğitime ve sağlık hizmetlerine de maalesef ulaşım kolaylığını zorlaştırıyor. Hatta bazen de ulaşılamaz hale getiriyor. Bakın kısaca resmi verilere göre 2003’ten bu yana ortalama fiyatlar 21 kat. Gıda fiyatları 31 kat artmış durumda. Yıllık resmi enflasyon TÜİK verilerine göre 49,3, dokuz ay önce yani 100 liraya aldıklarımız yıl bitmeden en az 150 lira olmuş. Nereye dönüp baksanız orada maalesef ciddi bir yoksullaşmaya tanıklık ediyoruz. Türkiye’nin en büyük işçi sendikalarından olan TÜRK-İŞ’in eylül ayı verilerine göre açlık sınırı 19 bin 830, yoksulluk sınırı 64 bin 595 lira. Asgari ücret ne kadar? 17 bin lira. Bir tarım ve hayvancılık ülkesinde insanlar yeterli gıdaya ulaşamadıkları için maalesef 5 yaş altındaki 20 çocuğumuzdan en az 1 tanesi yetersiz beslenmeden bodur kalıyor. Üç ilkokul öğrencimizden biri okula giderken kahvaltı yapamıyor. Okula aç gidiyor. Bu kötü tabloya eklenecek maalesef çok tablo var ama ben şunu söylemek isterim ki ne ülkemiz ne Balıkesir’imiz bunu hak ediyor. Şunun talimatını veriyorum, bunun için de çalışıyoruz. Balıkesir’de bir çocuk yatağa aç girmeyecek" dedi.

Yakın Kart ile her kesime destek yağdı

Başkan Akın, konuşmasında Yakın Kart’ı tanıttı. Akın, "Dul ve yetim kadınlara yılda 20 bin lira destek hayırlı olsun. Askere gidecek gençlerimize 5 bin lira destek hayırlı olsun. Emeklilerimize yılda 20 bin lira destek hayırlı olsun. Yine ihtiyaç sahibi ailelerimize her ay bin lira destek hayırlı olsun. 0-4 yaş arası çocuğu olan ihtiyaç sahibi belirlediğimiz ailelere her ay bin lira destek hayırlı olsun. Yeni doğan bebeği olanlara aylık 2 bin lira desteğimiz hayırlı olsun. Üniversiteyi il dışında kazanan gençlerimize gidiş-dönüş bilet desteğimiz geçerli olacak. Gazilerimize, ihtiyaç sahibi olarak belirlediğimiz derneklerimizle birlikte Cumhuriyet Bayramı’nda 5 bin lira destek hayırlı olsun. Engellimiz çok, hepimiz engelli olmaya aday insanlarız. Engellilerimize, ihtiyaç sahiplerine her yıl başında 5 bin lira destek hayırlı uğurlu olsun. Kış döneminde belirlenen tüm ailelere 5 bin lira yakacak desteği hayırlı olsun. Yeni evlenen çiftlerimize bir kereye mahsus 30 bin lira destek hayırlı uğurlu olsun. Okul üniforması, bayramlık kıyafet gibi ihtiyaçlar için kişi başı yine denemediğimiz kurumdaki isimlere bin 500 lira giyim desteği hayırlı olsun. Akülü sandalye, hasta bezi gibi ihtiyaçları için medikal malzeme desteğini çok üst düzeyde yükseltiyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Peki bu desteklerden yararlanmak için ne yapılması gerekiyor. Sosyal desteklerimize başvurular hem yakın çözüm telefon hattımızda yani 444 40 10, hem de Bilgi İşlem Daire Başkanlığımızın hazırlamış olduğu yakın kat web sitesi üzerinden müracaatlar kesinlikle adaletli bir şekilde değerlendirilip, sonuçlandırıldıktan sonra ihtiyaç sahibi yurttaşlarımızın kartlarına bakiyeler yüklenecektir" dedi.