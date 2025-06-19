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Belediyeler artık öğrenci yurdu açamayacak! Yetki bakanlığa verildi

TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen yasayla birlikte, belediyelerin öğrenci yurtlarına ruhsat verme yetkisi kaldırıldı ve bakanlığın iznine tabi hale getirildi.

Haber Merkezi
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Belediyeler artık öğrenci yurdu açamayacak! Yetki bakanlığa verildi
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TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilen “Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” ile belediyelerin öğrenci yurdu açma ve ruhsatlandırma yetkisi kaldırıldı.

Kabul edilen yeni düzenlemeye göre, bu yetkiler Milli Eğitim Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı'na devredildi. Artık belediyeler, öğrenci yurtlarına ruhsat ve izin veremeyecek.

Ortaokul ve lise düzeyindeki yurtlar için izin ve ruhsat Milli Eğitim Bakanlığı tarafından verilirken, yükseköğrenim düzeyindeki yurtlar için yetki Gençlik ve Spor Bakanlığı'na geçti. Her iki bakanlık, bu yetkilerini valiliklere devredebilecek. Uygulama detayları yönetmelikle belirlenecek.

Belediyeler bakanlığa sormadan yurt açamayacak

Düzenleme ile belediyelerin doğrudan yurt açma yetkisi de ortadan kalktı. Eğer ilgili bakanlıklar belediyelerin açmak istediği yurtlara onay vermezse, bu yurtlar açılamayacak. Bu durumun, yerel yönetimlerin sosyal hizmet alanındaki hareket alanını daraltabileceği yorumları yapılıyor.

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