Belediyelere memur alım başvuruları elektronik ortamdan yapılacak

Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik değişikliği ile "Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği"nin 11'inci maddesi yeniden düzenlendi.

Düzenlemeye göre, başvuruların elektronik ortamda alınması esas olacak. Ancak idareler elektronik ortamda alınan başvurunun yanı sıra duyuruda belirtilmek şartıyla şahsen veya iadeli taahhütlü posta yoluyla da başvuru alabilecek.