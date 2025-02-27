  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Belediyelere sokak hayvanları denetimleri başlıyor! Bakan Yumaklı ‘Çok yakında’ diyerek duyurdu
Takip Et

Belediyelere sokak hayvanları denetimleri başlıyor! Bakan Yumaklı ‘Çok yakında’ diyerek duyurdu

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, belediyelere sokak hayvanları denetimlerini başlayacaklarını ‘Çok yakında’ diyerek duyurdu. Bakan Yumaklı, “Belediyelerimizin mutlaka üzerlerine düşen görevi yerine getirmesi gerekiyor” dedi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Belediyelere sokak hayvanları denetimleri başlıyor! Bakan Yumaklı ‘Çok yakında’ diyerek duyurdu
Takip Et

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sokak hayvanlarına yönelik belediyelere denetimlerin başlayacağını duyurdu. Bakan Yumaklı NTV yayınında, “Belediyelerimizin mutlaka üzerlerine düşen görevi yerine getirmesi gerekiyor. Çok yakın zamanda belediyelerimize denetimlere başlayacağız” dedi.

Bakan Yumaklı şunları söyledi:

“Belediyelerimizin hatırı sayılı kısmı bu konuda adım atmaya başladı. 2028'e kadar yapılmayabilir, bu zamana kadar süre var konusu doğru değil. 2028 yılı hayvan bakımevlerinin kurulması ve iyileştirilmesi için son tarih. 2025 yılında belediyeler, yasanın kendilerine emrettiği şekilde bütçelerinden ayırıp yapımına başlamalılar, görevleri bu. Yasa bütün tarafların uzlaşması ile çıktı. Belediyelerimizin mutlaka üzerlerine düşen görevi yerine getirmesi gerekiyor. Çok yakın zamanda belediyelerimize denetimlere başlayacağız.”

Bakan Yumaklı’dan et fiyatları ile ilgili açıklama: Artış tedarik sorunu değil, spekülasyon varBakan Yumaklı’dan et fiyatları ile ilgili açıklama: Artış tedarik sorunu değil, spekülasyon varEkonomi
Tartı ayarıyla oynayan esnaf yandı! Standartlara uymayanlar 482 bin lira ceza ödeyecekTartı ayarıyla oynayan esnaf yandı! Standartlara uymayanlar 482 bin lira ceza ödeyecekEkonomi
Vergiden kaçmak isteyen esnaftan 'gün parası' oyunuVergiden kaçmak isteyen esnaftan 'gün parası' oyunuEkonomi
Gündem
İstanbul Başakşehir'de İETT otobüsü alev alev yandı!
İstanbul Başakşehir'de İETT otobüsü alev alev yandı!
Bakan Fidan kritik gelişmeyi duyurdu! Dosyayı hazırladık
Bakan Fidan kritik gelişmeyi duyurdu! Dosyayı hazırladık
Gözler saat 17:00'de: Teröristbaşı Öcalan ne çağrıda bulunacak? İşte İmralı'nın çağrısının içeriği
Gözler saat 17:00'de: İşte İmralı'nın çağrısının içeriği
Marmara Denizi'nde müsilaj alarmı! Tüm bölgeyi etkisi altına aldı
Marmara Denizi'nde müsilaj alarmı! Tüm bölgeyi etkisi altına aldı
İş insanı Beyhan Benardete’nin otopsisi tamamlandı: İşte muhtemel ölüm sebebi
İş insanı Beyhan Benardete’nin otopsisi tamamlandı: İşte muhtemel ölüm sebebi
Özel'den Erdoğan'ın "ayağını denk al" çıkışına yanıt: "Ne yapacaksın, partiye tank mı yollayacaksın? Hodri meydan!"
Özel'den Erdoğan'ın "ayağını denk al" çıkışına yanıt: "Hodri meydan!"