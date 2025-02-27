Belediyelere sokak hayvanları denetimleri başlıyor! Bakan Yumaklı ‘Çok yakında’ diyerek duyurdu

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sokak hayvanlarına yönelik belediyelere denetimlerin başlayacağını duyurdu. Bakan Yumaklı NTV yayınında, “Belediyelerimizin mutlaka üzerlerine düşen görevi yerine getirmesi gerekiyor. Çok yakın zamanda belediyelerimize denetimlere başlayacağız” dedi.

Bakan Yumaklı şunları söyledi:

“Belediyelerimizin hatırı sayılı kısmı bu konuda adım atmaya başladı. 2028'e kadar yapılmayabilir, bu zamana kadar süre var konusu doğru değil. 2028 yılı hayvan bakımevlerinin kurulması ve iyileştirilmesi için son tarih. 2025 yılında belediyeler, yasanın kendilerine emrettiği şekilde bütçelerinden ayırıp yapımına başlamalılar, görevleri bu. Yasa bütün tarafların uzlaşması ile çıktı. Belediyelerimizin mutlaka üzerlerine düşen görevi yerine getirmesi gerekiyor. Çok yakın zamanda belediyelerimize denetimlere başlayacağız.”