Belediyelere "terör" davası: 25 şüpheli hapis istemiyle yargılanıyor

EKOL TV'nin haberine göre terör örgütü DHKP/C’ye belediyeler aracılığıyla finans sağlandığı iddiasıyla hazırlanan dava, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

Aralarında Şükrü Genç, Hayri İnönü ve Emir Sarıgül de var

Aralarında eski Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, eski Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü ve eski Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Emir Sarıgül’ün de bulunduğu 25 kişi hakkında, “terör örgütüne finans sağlamak” suçlamasıyla dava açıldı.

Suçlamalar, 2014-2016 yılları arasındaki dönemi kapsıyor. İlk duruşma 23 Haziran’da yapılacak.

Ne oldu?

Terör örgütü DHKP/C'ye belediyelerden finans sağlandığı iddiasıyla 25 şüpheli hakkında "terörizme finansman sağlamak" suçundan yedi yıl altışar aydan on beşer yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, eski Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, eski Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü ve eski Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Emir Sarıgül'ün de aralarında olduğu 25 sanık hakkında hazırlanan iddianameyi kabul etti.

14 Mart'ta düzenlenen operasyonda eski Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç'in de aralarında olduğu 17 şüpheli tutuklanmıştı.

İddianamede, terör örgütüne finansal destek sağlamak için ihtiyaç komiteleri kurulduğu, bu komiteler yoluyla belediyelere gidilerek görüşmeler yapıldığı anlatıldı.

Sanıkların terör örgütüyle ters düşmemek için para transferi yaptığı ve usülsüz ihalelerle örgütü finanse ettiği öne sürüldü.

İddiaya göre terör örgütü, yönetimini ele geçirdiği bir tekstil firması ile o dönem Sarıyer ve Şişli belediyeleri tarafından yapılan ihalelere girdi.

Söz konusu dönemde terör örgütüne aktarılan para miktarının güncel kura göre 22 milyon lira olduğu belirtildi.