Belediyelerin bütçe vergi gelirleri kesintilerine ilişkin düzenleme

Düzenlemeyi içeren, Büyükşehir Belediyeleri, İl Özel İdareleri, Belediyeler ve Bunların Bağlı Kuruluşlarının Borçlarına Karşılık Genel Bütçe Vergi Gelirleri Tahsilat Toplamı Üzerinden Ayrılacak Paylardan Yapılacak Kesintilere İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar'ın yürürlüğe konulmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Değişiklikle, kapsama giren borçların sınıflandırıldığı 9 Mart tarihli ve 7440 sayılı kanun kapsamında yeniden yapılandırılan ve genel bütçe vergi gelirleri tahsilat toplamı üzerinden ayrılan paylardan kesinti yoluyla tahsil edilecek borçlar da eklendi.



Düzenlemeyle, il özel idareleri, belediyeler ve bağlı kuruluşların bazı borçları yönünden genel bütçe vergi gelirleri tahsilat toplamı üzerinden ayrılacak paylarından ilave kesintiye gidilecek.

Buna göre, ilgili kurumların aylık taksit miktarlarından mahsup edilmek üzere yüzde 40 oranında kesinti yapılanlar için ilave yüzde 10, yüzde 25 kesinti yapılanlar için ilave yüzde 25 oranında kesinti yapılması öngörüldü.