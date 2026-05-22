Belediyelerin şirket ve kooperatif kurması Cumhurbaşkanı iznine bağlandı

Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Tapu Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" kapsamında yapılan yeni düzenlemeyle; mahalli idareler, bağlı kuruluşları, mahalli idare birlikleri ve bunların doğrudan ya da dolaylı olarak sermayesinin yarısından fazlasına sahip olduğu şirketlerin yeni şirket veya kooperatif kurması, mevcut veya kurulacak ortaklıklara sermaye katılımında bulunması ve bedelsiz devirler de dâhil olmak üzere her türlü hisse edinimi ile ortaklık süreçleri Cumhurbaşkanının iznine bağlandı.