Belediyelerin yaptığı kültürel harcamalar belli aralıklarla kamuoyuna açıklanacak

BESTİ KARALAR - ANKARA

Mevcut yasada Cumhurbaşkanlığı’nın onayına tabi olan belediye şirketlerinin açılmasına ilişkin düzenleme yeniden yazılacak. Onayla ilgili uygulamada yaşanan sıkıntı, “Belediye iştirakleri, ‘cumhurbaşkanlığı onayı’ yerine Cumhurbaşkanı’nın izni olmadan açılamaz” hükmü açık bir şekilde yazılacak. Daha önce yapılan düzenlemede, belediyeler ve bağlı kuruluşların dolaylı veya bedelsiz şekilde şirket edinmesi, şirket kurması ya da kooperatiflere ortak olması Cumhurbaşkanı onayına bağlanmıştı ancak yeni yasada daha açık ve net yazılacak.

Yüzde 30 kotası denetlenecek

Reform yasa taslağıyla personel alımına da sıkı denetim getirilecek. Personel giderlerinin yüzde 30-40'ı aşmaması için yeni tedbirlerin yer alacağı taslak ile belediyelerin ihale süreçlerine şeffaflık getirilmesi, merkezi idare ile belediyeler arasında giderek artan yetki tartışmalarına son verilmesi, büyükşehir ve ilçe belediyeleri arasındaki yetki paylaşımının yeniden belirlenmesi düzenleniyor. SGK primlerinin kaynakta kesilmesi de önerilen formüller arasında yer alıyor. Personel giderlerinin toplam gelirin yüzde 30-yüzde 40'ını aşmaması kurala bağlanacak.

Kamu zararı oluşturan harcamalardan sorumlu kişiler hakkında takip başlatılması ve zararın yöneticilere rücu edilmesi (ödettirilmesi) mekanizması kurulacak. Taslağa göre, büyükşehir ve ilçe belediyeleri arasındaki görev ve yetki paylaşımının da yeniden düzenlenmesi planlanıyor. Kamu zararına neden olan durumlarda sorumluluğun doğrudan yöneticilere yüklenmesi öngörülüyor. Yeni düzenleme ile birlikte belediye harcamalarının düzenli olarak kamuoyuyla paylaşılması planlanıyor. Böylece vatandaşların yerel yönetimlerin mali faaliyetlerini daha yakından takip edebilmesi amaçlanıyor.