  3. Belediyeye ait sosyal tesiste kediye şiddet kameraya yansıdı
Belediyeye ait sosyal tesiste kediye şiddet kameraya yansıdı

Elazığ'ın Alacakaya ilçesinde, belediyeye ait sosyal tesise giren kediye güvenlik görevlisinin tekme attığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. Olayla ilgili idari soruşturma başlatıldı.

Olay, 19 Aralık’ta Alacakaya ilçesinde belediyeye ait sosyal tesiste meydana geldi. Tesise giren bir kedi, görevli tarafından tekme atılarak dışarı çıkarıldı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler sonrası belediye tarafından olayla ilgili idari soruşturma başlatıldı.

