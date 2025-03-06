Belgrad Ormanı'nda kaybolan Ece Gürel sağ bulundu: Hastanede kalbi durdu, entübe edildi

İstanbul Gültepe'deki evinden 2 Mart Pazar günü Belgrad Ormanı'na yürüyüş yapmak için çıkan ve dört gündür haber alınamayan 36 yaşındaki peyzaj mimarı Ece Gürel sağ olarak bulundu.

Hastanede kalbi durdu, durumu ciddiyetini koruyor

Habertürk muhabiri Buse Deviren Uludağ'ın aktardığına göre Maslak'taki bir özel hastanede tedavi altına alınan Gürel'in hastanede kalbi durdu. Doktorların yaklaşık bir saat süren müdahalesinin ardından Gürel hayata döndü. Entübe edilen Gürel'in yoğun bakımda tedavisi sürüyor, durumu ciddiyetini koruyor. Kaybolduğu gün oruçlu olduğu bilinen Gürel'in yaklaşık 84 saat aç ve susuz kaldığı biliniyor.

Valilikten ilk açıklama

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada "Belgrad Ormanı’na gezmek için giden ve daha sonra kendisinden haber alınamayan Ece Gürel (36), 06.03.2025 günü saat 01.15 itibarıyla sarp ormanlık alanda sağ olarak bulunmuştur. AFAD koordinasyonunda yürütülen arama kurtarma çalışmaları sonucu bulunan Ece Güler, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılmıştır. Gece gündüz arama kurtarma faaliyetlerine katılan tüm kurum ve kuruluşlara, gönüllülere çok teşekkür ederim. Geçmiş olsun" denildi.

Belgrad Ormanı’na gezmek için giden ve daha sonra kendisinden haber alınamayan Ece Gürel (36), 06.03.2025 günü saat 01.15 itibarıyla sarp ormanlık alanda sağ olarak bulunmuştur.



AFAD koordinasyonunda yürütülen arama kurtarma çalışmaları sonucu bulunan Ece Güler, sağlık ekipleri… pic.twitter.com/aFLBTAuraj — Davut GÜL (@gul_davut) March 5, 2025

İçişleri Bakanı: "278 personel arama çalışmalarına katıldı"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da Gürel'in sağ olarak bulunduğunu ve 278 personelle Gürel'in arandığını belirten bir sosyal medya paylaşımda bulundu:

"AFAD koordinasyonunda Belgrad ormanında yapılan arama kurtarma çalışmaları sonunda Ece Gürel şükürler olsun sağ olarak bulundu.

3 Mart tarihinde Acil Çağrı Merkezimize gelen ihbar doğrultusunda arama kurtarma çalışmaları için olay yerine emniyet, jandarma, STK ve gönüllülerimiz sevk edilmişti. Bu çalışmalara 278 personel, K-9 köpekleri ve dalgıçlarımız katıldı.

Drone’larla alan araması yapıldı. 24 saat esasına göre yapılan arama kurtarma çalışmaları sonucunda Ece kardeşimiz bugün 01:15’te sarp ormanlık alanda bulundu ve tedavisi kaldırıldığı hastanede devam ediyor. Rabbimden kendisine acil şifalar diliyorum.

Arama kurtarma çalışmalarına katılan tüm ekiplerimize ve gönüllülerimize teşekkür ediyorum."

AFAD koordinasyonunda Belgrad ormanında yapılan arama kurtarma çalışmaları sonunda Ece Gürel şükürler olsun sağ olarak bulundu.



3 Mart tarihinde Acil Çağrı Merkezimize gelen ihbar doğrultusunda arama kurtarma çalışmaları için olay yerine emniyet, jandarma, STK ve gönüllülerimiz… — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) March 6, 2025

Eşyaları ormanda bulunmuştu

Kağıthane Gültepe Mahallesi'ndeki evinden 2 Mart Pazar günü Belgrad Ormanı'na gideceğini söyleyerek çıkan Ece Gürel'in (36) yakınlarının kayıp ihbarında bulunması üzerine polis, AFAD, UMKE, AKUT ve çok sayıda ilçe belediyesine bağlı arama kurtarma ekiplerinin katılımıyla arama başlatılmış, İstanbul İtfaiyesi Sualtı Arama Kurtarma (İSAK) dalgıçları da Valide Sultan Bendi'nde dalış yapıp, çalışma gerçekleştirmişti.

Gürel'e ait olduğu belirlenen cep telefonu ve bazı kişisel eşyaları Belgrad Ormanı'nda yapılan çalışmalarda bulunmuş, kaybolan kadının evinden çıktığı anlara ait görüntüler ile ormanlık alana gitmek için bindiği İETT otobüsünden ormanın girişinde indiği anlar araç içi kameralara yansımıştı.