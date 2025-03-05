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Belgrad Ormanı'nda kaybolan Ece Gürel'in son görüntüleri ortaya çıktı (Video)

İstanbul Belgrad Ormanı'nda kaybolan peyzaj mimarı Ece Gürel'in sokakta yürüdüğü, otobüs binip ve indiği sonra da ormana giriş yaptığı anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Haber Merkezi
İHA
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Belgrad Ormanı'nda kaybolan Ece Gürel'in son görüntüleri ortaya çıktı (Video)
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2 Mart Pazar günü Kağıthane Gültepe Mahallesi'ndeki evinden Belgrad Ormanı'na gideceğini söyleyerek çıkan peyzaj mimarı Ece Güler'den (36) haber alamayan yakınları kayıp ihbarında bulunmuş, Belgrad Ormanı'nda kaybolduğu sanılan genç kadını arama çalışmaları başlatılmıştı.

Gürel için başlatılan arama çalışmaları devam ederken, kaybolan kadının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Görüntülerde, Ece Gürel'in yaşadığı binadan ayrılarak kaldırımda yürüdüğü, otobüse bindiği ve indiği ardından da Belgrad ormanına gittiği anlar yer alıyor.

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