Belgrad Orman'ında kaybolmuştu: Ece Gürel'in ölüm nedeni belli oldu

İstanbul'da yürüyüş yapmak için gittiği Belgrad Ormanı'nda 2 Mart 2025'te kaybolmasından 4 gün sonra bulunan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden peyzaj mimarı Ece Gürel'in (36) ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma sonuçlandı.

Gürel'in ölümünün soğuğa maruz kalma (hipotermi) ve gelişen akut böbrek yetmezliği gibi komplikasyonlar sonucu meydana geldiği, vücudunda ilaç etken maddeleri tespit edilse de zehirlenerek öldüğüne veya hipotermi dışında bir nedenle öldüğüne ilişkin tıbbi delil bulunmadığından soruşturma tamamlanarak kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verildi.

Sabah'ın aktardığına göre kararda, Gürel'in ormana yalnız gittiği, olay anında Gürel'in tek başına ormanda olduğunun ve yürüyüş sırasında kaybolduğunun değerlendirildiği aktarıldı.

Ne olmuştu?

Kağıthane Gültepe Mahallesi'ndeki evinden 2 Mart Pazar günü gezmek için Belgrad Ormanı'na gideceğini söyleyerek çıkan Gürel kaybolmuş, yakınlarının ihbarı üzerine ormanda çok sayıda arama kurtarma ekibinin katılımıyla geniş çaplı arama çalışması başlatılmıştı.

Gürel'in cep telefonu ve bazı kişisel eşyalarına, 4 Mart'ta Belgrad Ormanı'nda yürütülen arama çalışmaları sırasında ulaşılmıştı.

Ekiplerin 4 gün süren çalışması sonucu 6 Mart'ta saat 01.15'te sarp ormanlık alanda bulunan Gürel, Maslak Acıbadem Hastanesinin yoğun bakım servisinde tedavi altına alınmış, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti.

Gürel'in cenazesi, Bağcılar'daki Güneşli Merkez Camisi'nde ikindi vakti kılınan namazın ardından, Kocasinan Mezarlığı'nda toprağa verilmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Güler'in ölümüne ilişkin soruşturma başlatılmış, bu kapsamda annesi, babası, eşi ve arkadaşının "bilgi sahibi" olarak ifadesine başvurulmuştu.

Güler'e eğitim verdiğine yönelik bir sosyal medya kanalında açıklamalarda bulunan Hale Ö. hakkında da Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturma kapsamında "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma", "nitelikli dolandırıcılık" ile "vergi usul kanununa muhalefet" suçlarından gözaltına alınan Hale Ö, "yurt dışına çıkış yasağı" şeklindeki adli kontrol kararıyla serbest bırakılmıştı.