Belgrad Ormanı'nda sağ olarak bulunan Ece Gürel'in kıyafetleri incelemeye alındı

İstanbul Gültepe'deki evinden 2 Mart Pazar günü Belgrad Ormanı'na yürüyüş yapmak için çıkan ve dört gündür haber alınamayan 36 yaşındaki peyzaj mimarı Ece Gürel sağ olarak bulundu.

Hastaneye geldiğinde kalbi durdu

Sarıyer - Maslak'taki bir özel hastanede tedavi altına alınan Gürel'in hastaneye getirildiği saatlerde kalbi durdu. Doktorların yaklaşık bir saat süren müdahalesinin ardından Gürel'in hayata döndüğü öğrenildi. Gürel'in yoğun bakımda tedavisi sürüyor. Kaybolduğu gün oruçlu olduğu bilinen Gürel'in yaklaşık 84 saat aç ve susuz kaldığı biliniyor.

Darp izine rastlanmadı

Gürel’in, kaybolduğunda üzerinde olan kıyafetleri, incelenmek üzere Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Olay Yeri İnceleme ekipleri tarafından incelenmek üzere teslim alınarak Gültepe Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü.

Gürel'in hayati tehlikesinin olmadığı ve vücudunda darp ya da cinsel istismar izine rastlanılmadığı öğrenildi.

Eşyaları ormanda bulunmuştu

Kağıthane Gültepe Mahallesi'ndeki evinden 2 Mart Pazar günü Belgrad Ormanı'na gideceğini söyleyerek çıkan 36 yaşındaki peyzaj mimarı Ece Gürel'in yakınlarının kayıp ihbarında bulunması üzerine polis, AFAD, UMKE, AKUT ve çok sayıda ilçe belediyesine bağlı arama kurtarma ekiplerinin katılımıyla arama başlatılmış, İstanbul İtfaiyesi Sualtı Arama Kurtarma (İSAK) dalgıçları da Valide Sultan Bendi'nde dalış yapıp, çalışma gerçekleştirmişti.

Gürel'e ait olduğu belirlenen cep telefonu ve bazı kişisel eşyaları Belgrad Ormanı'nda yapılan çalışmalarda bulunmuş, kaybolan kadının evinden çıktığı anlara ait görüntüler ile ormanlık alana gitmek için bindiği İETT otobüsünden ormanın girişinde indiği anlar araç içi kameralara yansımıştı.