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Belinde kırık bulunan Veli Ağbaba taburcu oldu

Malatya'da pazar ziyareti sırasında fenalaşarak hastaneye kaldırılan Yeni Parti Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, tedavisinin ardından taburcu edildi.

Haber Merkezi
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Belinde kırık bulunan Veli Ağbaba taburcu oldu
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Geçtiğimiz günlerde pazar yerinde vatandaşlarla bir araya geldiği sırada fenalaşarak baygınlık geçiren Yeni Parti Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, ambulansla Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırıldı.

'Durumu iyi' denilmişti, Veli Ağbaba'nın belinde kırık tespit edildi'Durumu iyi' denilmişti, Veli Ağbaba'nın belinde kırık tespit edildiGündem

 

Burada tedavi altına alınan Ağbaba'nın yapılan kontrollerinde belinde kırık tespit edildi. Bir süre yoğun bakımda tedavi gören Ağbaba, daha sonra servise alındı. Tedavisi tamamlanan Ağbaba, akşam saatlerinde hastaneden taburcu edildi. Ağbaba'nın genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.