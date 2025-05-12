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Bellapais Güzellik Merkezi patroniçesinin mağdur ettiği başkanın eşi intihar etti!

Adana’da, milyonlarca liralık dolandırıcılık iddiasıyla gündeme gelen Bellapais Güzellik Merkezi’nin sahibi S.Ç. tarafından mağdur edildiği öne sürülen Uluslararası Güzellik Uzmanları Federasyonu Başkanı’nın eşi Fadıl Ş. (51) intihar etti.

Haber Merkezi
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Bellapais Güzellik Merkezi patroniçesinin mağdur ettiği başkanın eşi intihar etti!
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İddiaya göre, kentte 3 şubesi olan Bellapais Güzellik Merkezi'nin sahibi S.Ç., müşterilerine piyasa değerinden daha ucuza yüklü miktarda hizmet paketi sattı. Çalışanlarına 5 aydır maaş ödemediği öne sürülen S.Ç., bankalardan ve esnaf kooperatifinden de krediler çekip, tedarikçilerine de borçlarını ödemeden 17 Nisan'da yurt dışına kaçtı.

Evini ipotek ettiği ortaya çıktı

Geçtiğimiz sene S.Ç.'nin bankadan kredi çeksin diye Uluslararası Güzellik Uzmanları Federasyonu Başkanı N.Ş.'nin kocası Fadıl Ş.'nin (51) evini ipotek ettiği ortaya çıktı. S.Ç.'nin yurt dışına kaçmasının ardından borç ödenmeyince maddi sıkıntıya düştüğü iddia edilen federasyon başkanının eşi Fadıl Ş., bugün Seyhan ilçesine bağlı Gürselpaşa Mahallesi Kıyıboyu Caddesi'nde bir ağaç dibinde tabanca ile intihar etti.

"Seni seviyorum, hakkını helal et"

Eşine de "Seni seviyorum, hakkını helal et" diye mesaj attığı öğrenilen Fadıl Ş.'nin cenazesi otopsi için adli tıpa kaldırıldı. Aile ise konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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