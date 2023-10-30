Benden beklenen değişimi yapacağım

Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'istifa' edip etmeyeceği tartışılırken CHP liderinden çok konuşulacak ‘değişim’ açıklamaları geldi. Gazeteci İsmail Küçükkaya Halk TV’deki programında canlı yayında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile geçtiğimiz cuma günü yaptığı görüşmenin ayrıntılarını anlattı.

Küçükkaya, Kılıçdaroğlu'na seçim sonuçları ve kurultaya ilişkin soruları yönelttiğini aktardı. Kılıçdaroğlu, 4-5 Kasım tarihinde genel başkanın seçileceği kurultayda kendisinin açısından bir sorun olmadığını ifade etti.

Küçükkaya sosyal medyadan paylaştı

İsmail Küçükkaya canlı yayında CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptığı görüşmesine ilişkin şu ifadeleri kullandı:

“Değerli izleyenlerim ben Cuma günü ana muhalefet partisi lideri Kılıçdaroğlu ile görüştüm. Sohbet ediyorduk o arada işte seçimler seçim sonuçları nasıl oldu? Kurultay’da ne olur? Kurultay’da benim açımdan bir sorun yok dedi.

Değişim yapacak mısınız dedim. Evet ben değişim yapacağım dedi. Kurultay’da 4-5 Kasım… Ve hemen arkasındaki tüzük kurultayına dikkat edin dedi. Ben kamuoyunun benden beklediği değişimi yapacağım dedi. Kadrolarda bir değişim sözü veriyor Kılıçdaroğlu…

Ama kazanılması gereken bir seçim nasıl kaybedildi onu konuşurken ‘İsmail Bey tabii ki bir takım hatalar oldu, bu seçimin devlet imkanlarının nasıl kullanıldığı neler yapıldığı pis oyunlara ve hilelere başvurulduğu bunları konuşmamız lazım aslında’ dedi.”