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‘Beni de öldürecekler’ diyen Ayşe Ateş’e iki silahlı koruma verildi

Ankara’da uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş’e iki yakın silahlı koruma verildi. Ayşe Ateş, katıldığı canlı yayında “Ayşe Ateş’i de öldürecekler haberiniz olsun” demişti. 

Haber Merkezi
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‘Beni de öldürecekler’ diyen Ayşe Ateş’e iki silahlı koruma verildi
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Gazeteci İpek Özbey, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Hayatından endişe eden Ayşe Ateş’e iki yakın silahlı koruma verildi” dedi.

Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş, gazeteci Fatih Altaylı’ya yaptığı açıklamada kendisinin de ölüm tehdidi altında olduğunu söylemişti.

Ayşe Ateş, “Kapılar arkasında Ayşe Ateş cinayeti planlanıyor. Konuşulmaya başlanmış. İçişleri Bakanlığı’na koruma başvurusunda bulundum. Ayşe Ateş’i de öldürecekler haberiniz olsun” diye konuşmuştu.

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