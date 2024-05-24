‘Beni de öldürecekler’ diyen Ayşe Ateş’e iki silahlı koruma verildi

Gazeteci İpek Özbey, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Hayatından endişe eden Ayşe Ateş’e iki yakın silahlı koruma verildi” dedi.

Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş, gazeteci Fatih Altaylı’ya yaptığı açıklamada kendisinin de ölüm tehdidi altında olduğunu söylemişti.

Ayşe Ateş, “Kapılar arkasında Ayşe Ateş cinayeti planlanıyor. Konuşulmaya başlanmış. İçişleri Bakanlığı’na koruma başvurusunda bulundum. Ayşe Ateş’i de öldürecekler haberiniz olsun” diye konuşmuştu.