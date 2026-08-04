Bennu Gerede gözaltına alındı
İstanbul Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, katıldığı bir programda yaptığı açıklamalar nedeniyle fotoğraf sanatçısı Bennu Gerede hakkında re'sen soruşturma başlatmış ve gözaltı kararı verilmişti. Gerede, gözaltına alındı.
Fotoğraf sanatçısı Bennu Gerede, 'müstehcenlik' suçundan başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı.
Bennu Gerede’nin katıldığı YouTube kanalına erişim engeli talebinde de bulunuldu. Kanaldaki soruşturmaya konu video Türkiye'den görünmeyecek
Ne olmuştu?
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, fotoğraf sanatçısı Bennu Gerede hakkında katıldığı bir YouTube programında boynunda taşıdığı ve "portatif vibratör" olarak tanımladığı kolyeye ilişkin açıklamaları nedeniyle re'sen soruşturma başlattı.
Soruşturmanın Türk Ceza Kanunu'nun 226. maddesinde düzenlenen "müstehcenlik" suçu kapsamında yürütüldüğü bildirildi.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında müstehcenlik suçundan re'sen soruşturma başlatılan Bennu Gerede hakkında gözaltı kararı verildi.