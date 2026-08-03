Bennu Gerede hakkında müstehcenlik soruşturması
Fotoğraf sanatçısı Bennu Gerede hakkında bir YouTube programındaki açıklamaları nedeniyle "müstehcenlik" suçundan re'sen soruşturma başlatıldı.
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Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, fotoğraf sanatçısı Bennu Gerede hakkında, katıldığı bir YouTube programında boynunda taşıdığı ve "portatif vibratör" olarak tanımladığı kolyeye ilişkin açıklamaları nedeniyle re'sen soruşturma başlattı.
Soruşturmanın, Türk Ceza Kanunu'nun 226. maddesinde düzenlenen "müstehcenlik" suçu kapsamında yürütüldüğü bildirildi.