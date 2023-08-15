Benzin fiyatları ne kadar? Mazot fiyatı arttı mı?

Sektör kaynaklarına göre, benzinin litre fiyatına bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 55 kuruş zam yapılacak. Motorin fiyatlarnda ise değişiklik yok.

Peki İstanbul, Ankara ve İzmir'de kaç lira?

Zamla birlikte benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul’da 37,71 liraya, Ankara’da 38,23 liraya, İzmir’de 38,34 liraya çıkacak.