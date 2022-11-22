Benzine indirim bekleniyor: 20 lira sınırına gerileyecek
Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzin grubunda 1 lira 16 kuruş indirime gidilecek.
Petrol fiyatları ve dolar kurunda yaşanan değişimler akaryakıt fiyatlarını etkileyeme devam ediyor.
Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzin grubunda 1 lira 16 kuruş indirime gidilecek.
Söz konusu indirimin hayata geçmesiyle birlikte benzinin litre fiyatı İstanbul’da 20,03 TL’ye, Ankara’da 20,19 TL’ye, İzmir’de TL’ye 20,20 TL’ye gerileyecek.
Benzinin litre fiyatına 17 Kasım'da 77 kuruş ve 19 Kasım'da 75 kuruş indirim gelmişti.
Motorin grubunda ise fiyat değişikliği beklenmiyor.
Küresel petrol fiyatlarındaki düşüş yüzde 10'a yaklaşmıştı.