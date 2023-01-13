Benzine zam geldi
Benzinin litre fiyatına 80 kuruşluk zam yapıldı.
Benzinin litre fiyatına bugünden geçerli olmak üzere 80 kuruş zam geldi.
Pompaya yansıyan zammın ardından İstanbul'un Avrupa Yakası'nda benzinin litre fiyatı ortalama 19,69 liraya yükseldi.
Benzine çarşamba günü 60 kuruşluk indirim yapılmıştı.
Son zammın ardından İstanbul, Ankara ve İzmir’de motorin ve benzinin litre fiyatları şöyle oldu:
İstanbul
Motorin litresi 22,07
Benzinin litresi 19,69
Ankara
Motorin litresi 22,29
Benzinin litresi 19,94
İzmir
Motorin litresi 22,39
Benzinin litresi 19,90
(ANKA)