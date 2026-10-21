Berat Albayrak "fon vurgunu" iddialarına yanıt verdi

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Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, fon soruşturmaları ve hakkındaki açıklamalara ilişkin avukatları aracılığıyla yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamada, "Sayın Berat Albayrak’ın fon soruşturmasına konu iddia ve eylemlerle uzaktan veya yakından, doğrudan veya dolaylı hiçbir ilgisi bulunmamasına rağmen konuya ilişkin açıklama ve haberlerde adını maksatlı ve kötü niyetli şekilde kullanan kişiler aleyhine dava açacağımızı kamuoyunun bilgi ve takdirine sunarız" ifadelerine yer verildi.