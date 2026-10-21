  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Berat Albayrak "fon vurgunu" iddialarına yanıt verdi
Takip Et

Berat Albayrak "fon vurgunu" iddialarına yanıt verdi

Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, fon soruşturmaları ve kendisi hakkında yapılan açıklamalara ilişkin avukatları aracılığıyla yazılı açıklamada bulundu.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.
Berat Albayrak "fon vurgunu" iddialarına yanıt verdi
Takip Et

Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, fon soruşturmaları ve hakkındaki açıklamalara ilişkin avukatları aracılığıyla yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamada, "Sayın Berat Albayrak’ın fon soruşturmasına konu iddia ve eylemlerle uzaktan veya yakından, doğrudan veya dolaylı hiçbir ilgisi bulunmamasına rağmen konuya ilişkin açıklama ve haberlerde adını maksatlı ve kötü niyetli şekilde kullanan kişiler aleyhine dava açacağımızı kamuoyunun bilgi ve takdirine sunarız" ifadelerine yer verildi.

Putin ile Trump'ın temsilcisi masaya oturdu, kritik zirveden sürpriz tahliye kararı çıktıPutin ile Trump'ın temsilcisi masaya oturdu, kritik zirveden sürpriz tahliye kararı çıktıDünya

 

Kanada Başbakanı Carney yarın Türkiye'ye gelecekKanada Başbakanı Carney yarın Türkiye'ye gelecekGündem

 