  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Berber tavsiyesi hastanelik etti! Saç siyahlaştırıcı şampuan hayatını kabusa çevirdi
Takip Et

Berber tavsiyesi hastanelik etti! Saç siyahlaştırıcı şampuan hayatını kabusa çevirdi

Berberin önerisiyle 301 liraya aldığı şampuan, az daha hayatını karartıyordu. Saç siyahlaştırıcı şampuan kullanan adam hastanelik oldu. Yüzü şişti, kafası yaralarla doldu. Adanalı Murat Gözde, “Gözlerimi kaybedeceğim sandım” diyerek isyan etti.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Berber tavsiyesi hastanelik etti! Saç siyahlaştırıcı şampuan hayatını kabusa çevirdi
Takip Et

Saç siyahlaştırma umuduyla berberinin tavsiyesiyle aldığı şampuan az daha gözlerini kaybetmesine neden oluyordu.

Saç siyahlaştırma hayali hastanelik etti

Adana'da yaşayan Murat Gözde (48), berber tavsiyesi üzerine internetten satın aldığı saç siyahlaştırıcı şampuanı kullandıktan sonra yüz ve gözünde şişlikler oluşup kafasında yara çıktı. Gözde, şampuanı üreten firmadan şikayetçi oldu.

Berber tavsiyesi hastanelik etti! Saç siyahlaştırıcı şampuan hayatını kabusa çevirdi - Resim : 1

Şampuan hayatını kabusa çevirdi

Merkez Seyhan ilçesine bağlı 2000 Evler Mahallesi'nde oturan Murat Gözde (48), geçtiğimiz hafta saçlarındaki beyazlık nedeniyle berberinin tavsiyesi üzerine internetten saç siyahlaştırıcı şampuan satın aldı. Şampuanı kullanım kılavuzundaki gibi önce dirseğine sürdüğünü ileri süren Gözde, 48 saat sonra herhangi bir reaksiyon etki olmaması üzerine saçını ve yüzünü yıkadı. Ürünü kullandıktan kısa süre sonra Gözde'nin yüzünde alerjik reaksiyon oluştu. Gözü şişip, kafasında yaralar çıkan ve enfekte olan Gözde, sağlık ocağına gitti. Doktor tavsiyesi üzerine Murat Gözde, yatıştırıcı kremler kullanmaya başladı. 

Berber tavsiyesi hastanelik etti! Saç siyahlaştırıcı şampuan hayatını kabusa çevirdi - Resim : 2

"Gözlerimi kaybedeceğim diye çok korktum" 

3 gün geçmesine rağmen yüzündeki şişlik ve yaralar geçmeyen Murat Gözde, karakola gidip firma hakkında da şikayetçi oldu.

Yaşadıklarını anlatan Murat Gözde, "Berberin tavsiyesi üzerine bu ürünü aldım. Önce dirseğime sürdüm 48 saat sonra komple saçıma uyguladım. Sonra yüzüm, gözüm şişti. Kafamda yaralar çıktı. Durumum çok kötü. Gözlerimi kaybedeceğim diye çok korktum. Maddi ve manevi tazminat davası açacağım" dedi.

Berber tavsiyesi hastanelik etti! Saç siyahlaştırıcı şampuan hayatını kabusa çevirdi - Resim : 3

İnternetten ucuza almıştı

Saçlarındaki beyazlarında siyahlaşmadığını belirten Gözde, "İnternetten şampuanı 301 liraya aldım. Bu tarz ürünler çok kolay ulaşılmamalı, satışına bir düzenleme getirilmeli" diye konuştu.

Cerrah bacaklarını kesip sigortayı 27 milyon TL dolandırdı!Cerrah bacaklarını kesip sigortayı 27 milyon TL dolandırdı!Dünya
Bilim insanları ‘gizli’ tehlikeye karşı uyardı! Beyni 1.5 yıl yaşlandırıyorBilim insanları ‘gizli’ tehlikeye karşı uyardı! Beyni 1.5 yıl yaşlandırıyorDünya
Hatay’daki gıda denetiminde skandal ortaya çıktı! Tonlarca sahte salça imha edildiHatay’daki gıda denetiminde skandal ortaya çıktı! Tonlarca sahte salça imha edildiGündem

 

Gündem
MYP Genel Başkanı Remzi Çayır hastaneye kaldırıldı
MYP Genel Başkanı Remzi Çayır hastaneye kaldırıldı
CHP İstanbul İl Başkanlığı'na heyet atanmıştı: Hasan Babacan'ın yedeği de kayyumluğu reddetti
Hasan Babacan'ın yedeği de kayyumluğu reddetti
Canlı yayında 13 yaşındaki kızının para karşılığı evlendirildiğini ihbar etti: 3 kişi gözaltına alındı
Canlı yayında 13 yaşındaki kızının para karşılığı evlendirildiğini ihbar etti: 3 gözaltı
Ankara-İzmir Yüksek Standartlı Demiryolu Projesi için kamulaştırma kararı!
Ankara-İzmir Yüksek Standartlı Demiryolu Projesi için kamulaştırma kararı!
İstanbul'a yağmur geldi, sıcaklık düştü (Video)
İstanbul'a yağmur geldi, sıcaklık düştü
Siber suçlara yönelik düzenlenen operasyonlarda 34 kişi gözaltına alındı
Siber suçlara yönelik düzenlenen operasyonlarda 34 kişi gözaltına alındı