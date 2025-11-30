Beren Saat ve Kenan Doğulu'nun Los Angeles yangınındaki kayıpları ortaya çıktı

ABD'nin Los Angeles kentinde 7 Ocak tarihinde başlayan ve bölgeyi adeta harabeye çeviren büyük yangın, yüzlerce yapının zarar görmesine neden olmuş, aralarında çok sayıda ünlü ismin de evleri küle dönmüştü.

Yangından etkilenenler arasında Hollywood yıldızları; Mel Gibson, Paris Hilton, Billy Crystal, Adam Brody ve Tom Hanks gibi isimlerle birlikte, Beren Saat ile Kenan Doğulu da bulunuyordu.

Yeniçağ'dan Müge Dağıstanlı'nın haberine göre; Kenan Doğulu, 2 milyon dolar değerindeki yanan evinde neler kaybettiğini açıkladı. Listede bulunan eşyalar arasında 2014'teki düğünlerinden videolar - fotoğraflar ve Beren Saat'in gelinliği de bulunuyor.

Doğulu ve Saat'in kayıpları şöyle:

• Beren Saat’in 2014’te evlendiği ikonik gelinliği

• Yaklaşık 1 milyon dolar değerindeki profesyonel müzik stüdyosu

• Bazı özel ses kayıtları ve arşivler

• Dünyaca ünlü müzayedelerden topladığı 15 adet limitli üretim gitar

• Düğünlerine ait tüm video ve fotoğraf arşivi

• Yıllar içinde topladıkları 50’ye yakın tablo ve heykel

Kenan Doğulu'nun sigorta şirketiyle görüştüğü ancak 11 ay geçmesine rağmen sonucun hala netleşmediği öğrenildi.