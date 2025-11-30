Beren Saat ve Kenan Doğulu'nun Los Angeles yangınındaki kayıpları ortaya çıktı
Ünlü sanatçı Kenan Doğulu ve ünlü oyuncu Beren Saat'in geçtiğimiz yıl meydana gelen büyük Los Angeles yangınında evlerinin yanmasıyla beraber neleri kaybettikleri ortaya çıktı.
ABD'nin Los Angeles kentinde 7 Ocak tarihinde başlayan ve bölgeyi adeta harabeye çeviren büyük yangın, yüzlerce yapının zarar görmesine neden olmuş, aralarında çok sayıda ünlü ismin de evleri küle dönmüştü.
Yangından etkilenenler arasında Hollywood yıldızları; Mel Gibson, Paris Hilton, Billy Crystal, Adam Brody ve Tom Hanks gibi isimlerle birlikte, Beren Saat ile Kenan Doğulu da bulunuyordu.
Yeniçağ'dan Müge Dağıstanlı'nın haberine göre; Kenan Doğulu, 2 milyon dolar değerindeki yanan evinde neler kaybettiğini açıkladı. Listede bulunan eşyalar arasında 2014'teki düğünlerinden videolar - fotoğraflar ve Beren Saat'in gelinliği de bulunuyor.
Doğulu ve Saat'in kayıpları şöyle:
• Beren Saat’in 2014’te evlendiği ikonik gelinliği
• Yaklaşık 1 milyon dolar değerindeki profesyonel müzik stüdyosu
• Bazı özel ses kayıtları ve arşivler
• Dünyaca ünlü müzayedelerden topladığı 15 adet limitli üretim gitar
• Düğünlerine ait tüm video ve fotoğraf arşivi
• Yıllar içinde topladıkları 50’ye yakın tablo ve heykel
Kenan Doğulu'nun sigorta şirketiyle görüştüğü ancak 11 ay geçmesine rağmen sonucun hala netleşmediği öğrenildi.