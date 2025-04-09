Berhan Şimşek, CHP kurultayının iptali için dilekçe verdiği iddialarını yalanladı

CHP'de 6 Nisan'da yapılan olağanüstü kurultayda adaylık için gerekli şartları sağlayamadığı için seçime giremeyen eski CHP Milletvekili ve oyuncu Berhan Şimşek'in kurultayın iptali için YSK'ya dilekçe verdiği iddia edildi.

Gazeteci Nuray Başaran, TGRT'de kurultaya ilişkin Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) itiraz başvurusu yapıldığını duyurdu. Başaran, Şimşek'in YSK'ya dört sayfalık itiraz dilekçesi verdiğini iddia ederek yayında bunu yayımladı. Başaran şunları kaydetti:

"Olağanüstü kongrelerde itiraz için 48 saatlik süre vardır. Bu sürede YSK'ya yapılan başvurunun ciddi gerekçelere dayandığı iddia ediliyor. CHP'li akademisyen Kemal Çiftçili 48 saat içinde olağanüstü kongrenin iptali için dilekçe verdi. Dilekçede 'kanuna karşı hile yapıldı, antidemokratik şekilde oldu bittiye getirildi, fiziksel engellemelerle aday olamadık' deniyor. Aynı zamanda seçme ve seçilme hakkımı elimizden alındı denilerek, kayyım atanacak diye kanuna karşı hile yapıldığı belirtiliyor. Her şeyden öte Berhan Şimşek'in nasıl aday yapılmadığı da dilekçede yer alıyor."

Şimşek iddiaları yalanladı

Berhan Şimşek, kurultayın iptali için YSK'ya itiraz ettiğine dair iddiaları sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yalanladı.

"Bazı televizyon kanallarında ve sosyal medyada benim de genel başkan adayı olduğum 21. olan üstü kurultay’la ilgili çıkan haberler asılsızdır. İptal için herhangi bir başvurum olmadı. Bu konuda asparagas haber yapan gazeteci kılıklı trollere itibar etmemenizi rica ederim. Saygılarımla."

Kamuoyuna

Bazı televizyon kanallarında ve sosyal medyada benim de genel başkan adayı olduğum 21. olan üstü kurultay’la ilgili çıkan haberler asılsızdır.

İptal için herhangi bir başvurum olmadı.

Bu konuda asparagas haber yapan gazeteci kılıklı trollere itibar etmemenizi rica… — Berhan Simsek (@Berhansimsek) April 9, 2025

Ne oldu?

Eski CHP Milletvekili ve oyuncu Berhan Şimşek, CHP'nin 21. Olağanüstü Kurultayı'nda genel başkan adaylığı için yeterli imzaya ulaştığını ancak divanın başvurusunu kabul etmediğini söylemişti.

Delegelerin kararıyla genel başkanlık için aday olmaya karar verdiğini belirten Şimşek, "İmzaları topluyoruz, aradan bir saat geçiyor, 5 imza, 6 imza geri çekiliyor. Büyük baskı altında, büyük bir uğraşla, bir saatlik uykuyla ve konuşma metnini yazarak salona geldim. Partililer de delegeler de şahit, salondan içeriye girebiliyor musunuz? Arkadaşlar içeriye 5 dakika geç girdi. İnanılır gibi değil" diye konuştu.

Genel başkan adaylığı için 97 imza topladığını ancak adaylık başvurusu yapamadıklarını belirten Şimşek, 4-5 Kasım 2023'te gerçekleştirilen 38. Olağan Kurultayı'nda listelerin Başkanlık Divanı'na 4 saat sonra verildiğini iddia etmişti.

Kameralar önünde Özel ile tartıştı

Hilal Köylü'nün Serbestiyet için paylaştığı görüntülerde, genel başkanlığa aday olamayan Berhan Şimşek'in Özgür Özel ile tartıştığı görüldü. Kurultay salonunda Özel'in oturduğu bölüme gelen Şimşek, CHP Genel Başkanı'na sitem dolu hareketlerle yaşananları aktarırken, Özel'in Şimşek'i sakinleştirmeye çalıştığı görüldü.