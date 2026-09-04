Berhan Şimşek, CHP MYK üyeliğinden istifa etti
CHP Genel Başkan Yardımcısı Berhan Şimşek, 10 yıldır birlikte yaşadığı Özlem Şanver'e şiddet uyguladığı anlara ilişkin görüntülerin kamuoyunda yer bulmasının ardından hakkındaki davalar sonuçlanana kadar CHP MYK üyeliğinden istifa ettiğini duyurdu.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Berhan Şimşek, hakkındaki davalar sonuçlanana kadar CHP MYK üyeliğinden istifa ettiğini açıkladı.
Şimşek'in istifası 10 yıldır birlikte yaşadığı Özlem Şanver'e şiddet uyguladığı anlara ilişkin görüntülerin kamuoyunda yer bulmasının ardından gerekleşti.
Söz konusu anlarda Şimşek’in Şanver’i darp ederek evin içine soktuğu, Şanver’in ise kurtulmaya çalıştığı görülüyor.
Şimşek hakkında Özlem Şanver’in başvurusu üzerine psikolojik ve fiziksel şiddet nedeniyle uzaklaştırma kararı verilmiş, karar haziran ayında iki ay daha uzatılmıştı.
Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından Şimşek, hakkındaki davalar sonuçlanana kadar CHP MYK üyeliğinden istifa ettiğini duyurdu.