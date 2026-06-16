Berhan Şimşek: Ekrem İmamoğlu CHP’nin cumhurbaşkanı adayı değildir

Mutlak butlan kararının ardından Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte CHP’ye dönen Berhan Şimşek, Ekrem İmamoğlu’nun CHP’nin cumhurbaşkanı adayı olmadığını ve ihraç edilmek isteyenlerin istifa etmeleri gerektiğini söyledi.

Şimşek, “Cumhurbaşkanlığı Ofisi de kapandı. Ortada hiçbir şey yokken cumhurbaşkanı adayı diyemezsin, aday adayıdır. Gerçek anlamda partililik kavramları varsa, kendileri de temiz siyasetten yanaysa partiden istifa etmeleri gerekir” ifadelerini kullandı.

CNN Türk’te katıldığı programda konuşan Berhan Şimşek, Özgür Özel yönetimine ve Ekrem İmamoğlu’na dair açıklamalarda bulundu.

"CHP'den parçalar götürmek istiyorlar"

“Ekrem İmamoğlu hâlâ CHP’nin cumhurbaşkanı adayı mı?” sorusunu yanıtlayan Şimşek, şöyle konuştu:

“Cumhurbaşkanlığı Ofisi de kapandı. Ortada hiçbir şey yokken cumhurbaşkanı adayı diyemezsin, aday adayıdır. İmamoğlu ve Özgür Özel ile ilgili bir disiplin kararı uygulanır mı? Bir sürecin içinde değerlendirilir. Kimsenin kerameti kendinden menkul değildir.

Arınmadan bahsediyorsak bunlar sırası geldiği zaman değerlendirilir. Fakat şimdi arkadaşların da istediği bu. İpi gücünden fazla çekiyorlar, giderken CHP’den parçalar götürmek istiyorlar.

Şunu söylüyorlar: Kurultaya gidilmezse CHP kapanır. Böyle bir şey yok. Mücbir sebepten dolayı bu dava bittikten sonra seçime gidilir, bunu söylüyorlar. ‘İmamoğlu’nu da ihraç edin, beni de ihraç edin’ diyorlar.”

"Kendileri de temiz siyasetten yanaysa partiden istifa etmeleri gerekir"

İhraç taleplerinin neden uygulanmadığı sorusuna da yanıt veren Şimşek, “istifa” vurgusu yaparak şu ifadeleri kullandı:

“Burada birinin apoletleri çok diye, bir suça karıştığında diğer bir üyeden farkı olmaz. Ben bu arkadaşları ihraç ederiz demiyorum. Ama bu arkadaşlar, gerçek anlamda partililik kavramları varsa, kendileri de temiz siyasetten yanaysa partiden istifa etmeleri gerekir."